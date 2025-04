Piżmo, ambra, ylang ylang to jedne z najbardziej pożądanych składników perfum. Są idealne na zimę, bo długo się utrzymują na skórze i dają wrażenie ciepła. Ich pozyskiwanienie czasem bywa zaskakujące.

Reklama

Piżmo

Ten doceniany od wieków surowiec to wydzielina z gruczołów przyodbytniczych piżmowca. Zapach jej jest ciężki, trwały, a jednocześnie bardzo ciepły, uznano go za najbardziej zmysłową woń. Dodaje zwykłym zapachom luksusowego aromatu. Ostatnio ze względu na protesty przeciw pozyskiwaniu piżma od zwierząt próbuje się je zastąpić składnikami syntetycznymi.

Ylang Ylang

To olejek z kwiatów tropikalnego drzewa (jagodlin wonny), które zbiera się przed wschodem słońca, ponieważ wtedy zawierają najwięcej olejków eterycznych. Olejek, zanim trafi do perfum, poddawany jest destylacji. Jest bardzo słodki, uważa się go za afrodyzjak, który pobudza wyobraźnię oraz zmysły. Ylang ylang to jedna z wiodących nut zapachowych słynnych perfum "Chanel No 5".

Ambra

Nie brzmi to zbyt atrakcyjnie, ale ambra to wydzielina przewodu pokarmowego kaszalota (gatunek walenia). Czysta jest bezzapachowa, lecz w wyniku skomplikowanych procesów zaczyna wydawać charakterystyczną woń: nieco słodką, nieco gorzką i bardzo zmysłową. Świetnie utrwala także inne zapachy. Ze względu na ochronę kaszalotów ambrę wytwarza się dziś głównie chemicznie.



Zobacz także:

Perfumy na jesień 2015

Makijaż na jesień

Manikiur na jesień