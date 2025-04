Do perfumerii już trafiło kilka zapachowych nowości. Większość z nich zamknięta jest w złoto-brązowych opakowaniach, co oznacza, że będą pięknie otulały nasze ciało dodając mu ciepłej, zmysłowej woni.

Czym pachnie jesień 2015?

W jesiennych perfumach królują drzewne i owocowe akordy urozmaicone białymi kwiatami, jaśminem i wanilią. Mocnym akcentem są nuty piżma i paczuli i to właśnie one odpowiedzialne są za to ciepło i kobiecość w zapachach. Naszym zdecydowanym must have są najnowsze perfumy od Marca Jacobsa, które właśnie trafiły na sklepowe półki.

