W klasztorze sióstr Antoninek w Weluniu „okno życia”, gdzie rodzice mogą anonimowo zostawiać dzieci, którymi z różnych względów nie mogą się zająć, istnieje już 8 lat. Jednak dopiero w miniony czwartek – 28 czerwca przed godziną 21.00 – po raz pierwszy znaleziono w nim noworodka. Do tej pory zdarzało się wiele fałszywych alarmów, ale tym razem, gdy siostry pobiegły sprawdzić okno, znalazły w nim małą dziewczynkę.

Dziecko znalezione w „oknie życia” ma prawdopodobnie najwyżej kilka dni, ponieważ miało świeżą ranę po pępowinie. Zostało zabrane do wieluńskiego szpitala. Jest w stanie dobrym – ważyło 2,660 kg i mierzyło 53 cm długości.

Przy dziewczynce nie było żadnej karteczki, jednak zostawiono ją wraz z potrzebnymi drobiazgami, wśród których znalazły się ubranka, pieluszki i chusteczki. Siostry Antoninki nadały jej tymczasowo imię Antonina na cześć św. Antoniego – patrona zakonu.

O pozostawieniu dziecka w „oknie życia” została poinformowana także wieluńska policja. Mundurowi muszą w tej sprawie podjąć rutynowe czynności.

Nie wiemy, kim są rodzice. Być może zostawili dziecko w akcie desperacji, czy będąc w trudnej sytuacji, a może pod wpływem szoku poporodowego. My podziękowałyśmy panu Bogu za ten dar, cieszyłyśmy się, że dziecko trafiło do nas, a nie wylądowało na śmietniku, czy w innym miejscu. Po to powstało okno życia, by można było oddać dziecko ze świadomością, że będzie bezpieczne, bowiem nasza reakcja jest natychmiastowa

– powiedziały siostry Antoninki.