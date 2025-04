W ostatni weekend czerwca pani Marzena i jej niepełnosprawny syn wzięli udział w akcji Czyste Tatry. 5-letni Arek porusza się na wózku inwalidzkim. Nie przeszkodziło to dzielnemu chłopcu w sprzątaniu Tatr. Chłopiec i jego mama spotkali się z zaskakującymi reakcjami turystów. Ludzie oddawali im swoje śmieci do wyniesienia.

Pani Marzena opisała całą sprawę na swoim blogu. Ona i jej syn zostali zaproszeni, by zostać ambasadorami akcji Czyste Tatry. Chętnie się zgodzili. Jednak to, z czym spotkali się w Tatrach było ogromnym zaskoczeniem. Turyści, którzy tego dnia przebywali w górach, widząc, jak mama i jej syn na wózku zbierają śmieci ze szlaku, podchodzili do nich, by oddać im papierki po jedzeniu.

Jestem zaszokowana tym co wczoraj doświadczyłam. Niektóre osoby przechodzące obok nas chciały abyśmy zabrali ich śmieci, bo skończyli np. jeść czy pić i czemu on ma to znosić w swoim plecaku jak może nam dać. Przecież ma Pani worek, może to Pani zabrać. A gdybym go nie miała to co by się z tymi śmieciami stało?

- napisała pani Marzena na stronie nakolkach.com.