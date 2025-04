"From Selfie to Self-Expression" to tytuł wystawy, która ukaże się w Londynie. Jej tematem będę autoportrety - zarówno te, które przeszły już do kanonu sztuki, jak i te, które mogą do tego miana pretendować, czyli selfie. Selfie sztuką? Niedawno było traktowane jako przejaw narcyzmu, machiawelizmu czy psychopatii.

Reklama

Yolocaust, czyli selfie w obozie koncentracyjnym. Te zdjęcia wywołały burzę w internecie

Wpływ social mediów i autokreacja w internecie może prowadzić do przejawów skrajnej głupoty (rosyjska modelka która ryzykowała życie, by mieć zdjęcie z wieżowca). Zdaniem socjologów, to też rodzaj sztuki, która mówi wiele o nas samych - jak postrzegamy siebie, świat, media, czym dla nas jest autoportretowanie. Modą? A może już sztuką?

"From Selfie to Self-Expression": pierwsza taka wystawa

Choć czasy i narzędzia artystycznego wyrazu się zmieniają, idea "selfie" w jakimś sensie pozostaje niezmienna. Od 31 marca do 30 maja w galerii Saatchi w Londynie, odwiedzający wystawę będą mieli okazję odpowiedzi sobie na pytanie: "czy selfie to już sztuka?", podczas zwiedzania wystawy. Ma się ona składać ze zdjęć zrobionych z ręki oraz autoportretów wielkich twórców, np. Vincenta van Gogha, Rembrandta, Velazqueza, a także znanych selfie, które robiły karierę w social media - nie zabraknie słynnej oscarowej fotografii czy selfie zrobionego przez Baracka Obamę.

Nigel Hurst, dyrektor generalny galerii podkreśla, że selfie, to przykład tego jak współczesne społeczeństwo za sprawą nowych technologii wyraża siebie. - Pod wieloma względami autoportrety, selfie są uosobieniem transformacji współczesnej kultury. Ta wystawa to wgląd w historię i potencjał twórczy autoportretów - wyjaśnia Hurst.

Twoje selfie w galerii?

Naprzeciw oczekiwaniom i trendom wyszła firma Huawei. Wraz z Saatchi zachęcają do wzięcia udziału w konkursie #SaatchieSelfie. Od 23 lutego do 19 marca każdy może wysyłać swoje selfie, a najlepsze znajdą się na wystawie. Na zwycięzców czekają również inne nagrody, szczegóły konkursu można znaleźć na stronie: www.saatchigallery.com/selfie. Przeczytajcie jak zrobić idealne selfie.

Reklama

Kolejne wyzwanie podbija social media #OneFingerSelfieChallenge. Odważycie się?