To kosmetyk do zadań specjalnych – musi spełnić wiele oczekiwań, a jednocześnie nie zrujnować portfela. Podkład do twarzy idealny na lato ma lekką formułę, dzięki której nie czuć go w ciągu dnia i nie zatyka porów. Powinien być trwały i odporny na pot. Dobrze też, żeby dodawał skórze zdrowego blasku. Czy te wszystkie cechy da się połączyć? Tak! Zobacz top 5 podkładów do twarzy na lato!

True Match Minerals marki L’Oreal

Podstawową zaletą tego produktu jest jego lekka formuła. To kosmetyk wielofunkcyjny - ma cechy podkładu i pudru. Nie wysusza skóry. Chociaż ma sypką konsystencję, możesz nakładać go na mokro (spryskaj pędzel wodą termalną i nałóż nim produkt na twarz).

Air Mat marki Bourjois

Podkład wygładza skórę i pięknie tuszuje niedoskonałości cery. Nie zapycha porów i daje skórze oddychać. Ma kremową konsystencję, więc łatwo się rozprowadza. Po nałożeniu uzyskuje się efekt matu na wiele godzin. Nie robi maski na twarzy. Daje się stopniować, czyli można dołożyć drugą warstwę dla bardziej kryjącego efektu.

Lasting Finish Breathable marki Rimmel

Dobrze zagruntowany pudrem potrafi utrzymać się na skórze cały dzień. To lekki podkład, który umożliwia skórze oddychanie, ale też daje średnie krycie. Stapia się ze skórą i wygładza ją. Ma wygodny aplikator do nakładania. Zawiera filtr przeciwsłoneczny SPF 20.

Fit Me! marki Maybelline

Idealny na upalne dni, dobrze radzi sobie z błyszczeniem. Pozwala kontrolować połysk - zawiera składniki absorbujące sebum. Nie zatyka porów, a skóra wygląda na odżywioną i promienną. Idealny na gorące dni. Nadaje się do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. Po nałożeniu koniecznie utrwal go pudrem.

Radiant Lift marki Max Factor

Łączy w sobie dwie ważne cechy - jest trwały i daje efekt promiennej cery. Daje długotrwałe krycie, ale jednocześnie nawilża skórę, bo zawiera kwas hialuronowy. Co ważne - ma filtr SPF 30 - w sam raz na lato w mieście. Dzięki zawartości mikroperełek wygładza skórę i sprawia, że drobne zmarszczki stają się niewidoczne.

