Najpopularniejsze gry z dzieciństwa!

Jedną z wielu rzeczy, które przywołują wspomnienia z dzieciństwa i wprowadzają w świetny nastrój są gry planszowe i zręcznościowe. Zaskakujący jest fakt, że w dzisiejszych, komputerowych czasach są nadal popularne. A oto gry, które były idealną, popołudniową i wieczorną rozrywką, kiedy mieliśmy po kilka i kilkanaście lat!

Choć obecnie elektroniczne gadżety cieszą się największym zainteresowaniem wśród zarówno dzieci, jak i dorosłych, w niektórych domach wciąż to gry planszowe i zręcznościowe jednoczą wszystkich członków rodziny. Dostarczają wielu ciekawych wrażeń, korzystnie wpływają na rozwój intelektualny i nie niszczą wzroku tak jak telewizyjne i komputerowe ekrany. Ponadto uczą planowania oraz abstrakcyjnego i strategicznego myślenia. Cena gier waha się od 50 do 100 złotych. Są to jednak pieniądze, które warto wydać, gdyż jest to inwestycja na lata. Większość gier jest bardzo dobrze wykonana pod względem technicznym, stąd ich codzienne użytkowanie jest jak najbardziej możliwe i przede wszystkim wskazane. Zobaczcie znane i integrujące rodzinę gry!

Szachy

Ta strategiczna gra planszowa przeznaczona jest dla dwóch osób. Każdy z graczy otrzymuje 16 bierek, w tym osiem pionów i osiem figur, którymi porusza się po planszy zwanej szachownicą. Zwycięża ta osoba, która pierwsza da "mata".

Chińczyk

Najpopularniejsza plansza umożliwia grę maksymalnie czterem osobom. Każdy z graczy otrzymuje cztery pionki w tym samym kolorze, które muszą znaleźć się w oznaczonym tą samą barwą "domku".

Monopoly

Ta gra pozwala wam handlować nieruchomościami. Możecie budować domy i hotele, obracać wielkimi pieniędzmi, a przede wszystkim szybko się bogacić. Gracz, który doprowadzi do bankructwa wszystkich swoich konkurentów, wygrywa.

Scrabble

Od dwóch do czterech osób może wziąć udział w tej edukacyjnej grze planszowej. Każdy gracz losuje literki, które układa na stojaku w sposób niewidoczny dla innych graczy. Zadaniem każdego uczestnika jest ułożenie wyrazu z wylosowanych wcześniej liter.

Kolejka

Ta gra przenosi nas do czasów, kiedy aby zdobyć wymarzoną rzecz trzeba było stać w kolejce. Przeznaczona jest dla pięciu graczy, a ich zadaniem jest zdobycie wylosowanych wcześniej artykułów.

Pchełki

Choć ta gra jest bardziej zręcznościowa, niż planszowa, trudno o niej nie wspomnieć. Polega na wstrzeleniu do miseczki mniejszych krążków przy pomocy większego. Zwycięża ten gracz, którego wszystkiego pchełki znajdą się w pojemniku.

Kółko-krzyżyk

Celem tej gry strategicznej jest pionowe, poziome lub skośne ułożenie trzech kółek lub trzech krzyżyków wzdłuż jednej linii. Rozgrywa się ją na papierze pomiędzy dwoma osobami. Gracz, który pierwszy ułoży linię złożoną z trzech symboli, wygrywa.

Statki

Ta gra może się toczyć na specjalnej planszy lub na zwykłej kartce papieru. Zadaniem gracza jest zlokalizowanie położenia statków przeciwnika. Kto pierwszy odgadnie położenie wszystkich okrętów, zwycięża.

Państwa-miasta

Ta towarzyska gra polega na wyszukaniu słów z różnych dziedzin życia, rozpoczynających się na wcześniej wyznaczoną literę. Przeznaczona jest dla kilku lub kilkunastu osób.

Karty

Wojna, makao, a może pasjans - w którą grę lubiłyście grać? Karciane gry nie wprowadzają ograniczeń w kwestii ilości uczestników, dzięki czemu stanowią doskonałą rozrywkę dla całej rodziny.

