W środkach transportu obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, jednak to nie eliminuje ryzyka zakażenia koronawirusem. Wirus SARS-CoV-2 może zostać przeniesiony także przez kontakt z przedmiotami, których dotykał zakażony.

Koronawirus u pasażera pociągu

Podróżny, u którego stwierdzono koronawirusa, podróżował pociągiem relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna 19 czerwca br. Chodzi o pociąg nr 4520 Hutnik, który z Bielska-Białej wyjechał o godzinie 4:01.

Trzy dni później, a więc 22 czerwca, wspomniany pasażer odbył podróż powrotną pociągiem tej samej relacji (Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna). Wsiadł na stacji Gdańsk Wrzeszcz. Z Gdańska pociąg odjechał o 15:05.

W którym wagonie podróżował zakażony pasażer:

19 czerwca: wagon nr 6

22 czerwca: wagon nr 8.

Krakowski oddział Sanepidu apeluje więc o zgłaszanie się osób, które w tych dniach jechały składem PKP Intercity. Podkreśla, by zgłaszać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania. Chodzi o to, by możliwie szybko ustalić, z kim zakażony podróżujący miał kontakt i nie dopuścić do dalszej transmisji wirusa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że u jednego z pasażerów podróżujących tymi pociągami rozpoznano COVID-19. W związku z powyższym wszyscy pasażerowie podróżujący tymi wagonami powinni skontaktować ze służbami sanitarnymi. To niezbędne w celu ustalenia kontaktów z osobą zakażoną – czytamy w komunikacie sanepidu.

Podróż pociągiem PKP w czasie epidemii - zasady

PKP sprzedaje bilety jedynie na połowę miejsc siedzących. Podczas podróży pociągiem obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Po wejściu do pociągu należy zdezynfekować ręce.

Jak zapewnia przewoźnik, składy są częściej czyszczone, także terminale płatnicze konduktorów są regularnie odkażane.

