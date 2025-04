Sanepid już nie zadzwoni z informacją o nałożonej kwarantannie? Nowy system ma usprawnić cały proces

Pracownik sanepidu nie zadzwoni do ciebie, by poinformować o kwarantannie. To jednak nie znaczy, że kwarantanna cię nie obowiązuje. Zobacz jak sprawdzić, czy musisz przestrzegać zasad izolacji.