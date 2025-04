Marzysz o przeczytaniu w natłoku złych wiadomości choć jednej pozytywnej historii? Ta kobieta przywraca wiarę w to, że ludzi dobrej woli jest jednak więcej! Ma wielkie serce!

W wieku 25 lat Lacey Dunkin nie była pewna, czy małżeństwo będzie jej kiedykolwiek pisane. Jedno natomiast wiedziała z niezachwianą pewnością - że najbardziej na świecie chciałaby zostać mamą.

Teraz Lacey ma 32 lata i opowiada swoją niesamowitą historię. Chociaż ona sama wcale nie uważa swojego wyczynu za niezwykły.

Gdy Lacey miała 27 lat, udało jej się uzyskać uprawnienia do bycia rodziną zastępczą. Procedury trwały więc niemal 2 lata, ale po zdobyciu odpowiednich certyfikatów, kobieta nie czekała długo. Już za miesiąc odebrała telefon, który zmienił jej życie.

Otrzymała propozycję zaopiekowania się 4 siostrami. Lacey bez wahania zgodziła się i już po kilku godzinach dziewczynki wprowadziły się do jej domu. Sophia, Natalie, Melanie i Kaylee pokochały Lacey całym sercem.

Jak powiedzieć dziecku o adopcji?

Po 9 miesiącach biologiczna matka dziewczynek postanowiła je odzyskać, podobnie jak nowo narodzoną Leę, która przebywała z inną rodziną zastępczą.