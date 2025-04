Osoby, które uległy zatruciu groźną bakterią, były klientami sieci kawiarni Green Cafe Nero w Warszawie. Firma przyznaje się błędu. Wydała specjalne oświadczenie i zapowiada rekompensaty. Sprawę bada sanepid.

Informacja o zakażeniu salmonellą pojawia się w mediach w niedzielę. Kilkanaście osób trafiło do warszawskich szpitali z objawami zatrucia pokarmowego, którego powodem było zakażenie bakterią salmonelli. Źródłem zatrucia miały być ciastka z kremem. Prawdopodobnie przyczynił się do niego również upał, panujący w ostatnich dniach w Warszawie. Produkt już wycofano ze sprzedaży.

Sprawę bada Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie. Na oficjalnym profilu sieci Green Cafe Nero pojawiło się oficjalne oświadczenie.

Firma zapewnia, że jest w stałym kontakcie z sanepidem oraz osobami poszkodowanymi. Prowadzi również własne dochodzenie w tej sprawie. Poprosiła m.in. dostawców o dostarczenie próbek do badań laboratoryjnych.

W poniedziałek na profilu sieci pojawił się kolejny komunikat w formie wypowiedzi prezesa firmy, Adama Ringera. Właściciel przeprosił swoich klientów za zaistniałą sytuację. Jej powodem miała być zakażona partia ciastek, która trafiła do sieci kawiarni. Prezes zapewnił również, że osoby, które uległy zatruciu, będą mogły liczyć na rekompensatę.