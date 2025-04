Myślisz czasem, że twoje reakcje lub zachowania są absolutnie dziwaczne i wstyd się do nich przyznać? Gdy nie wiesz jak się zachować, czujesz się jakbyś była z tym zupełnie sama na świecie? Cóż... Może to mało pocieszające, ale każda z nas robi czasem coś, czym niekoniecznie chciałaby się chwalić. Nie chodzi tutaj o przestępstwa czy zdrady, ale o proste, całkiem codzienne sytuacje.

Wspólnie stworzyłyśmy całą listę zachowań i czynności, które są całkiem powszechne, mimo że nie mówi się o nich głośno. Przejrzyj i zobacz, czy ty też tak masz! A może... dopiszesz coś do naszej listy?

1. Zmieszana mina, gdy...

...mijasz kogoś, kogo znasz z widzenia, ale nie na tyle, żeby powiedzieć mu "cześć" lub "dzień dobry".

Albo gdy wsiadasz do windy z kimś, kogo kojarzysz, ale właściwie to się nie znacie. Albo gdy 8 dzień z rzędu widzisz w sklepie spożywczym tę samą osobę i doskonale wiesz, że ona również ciebie zauważyła.

Grymas pomiędzy przyjacielskim uśmiechem na powitanie, a kłopotliwym wbijaniem wzroku w ziemię. Ta mina wygląda mniej więcej tak:

fot. screen Twitter PotterReacts

2. Udzielanie porad w myślach

Kolejny punkt, który pewnie dotyczy również ciebie. Gdy słyszysz czyjąś rozmowę w autobusie lub sklepie, czy w myślach nie wtrącasz swoich argumentów lub opinii?

Niektórzy posuwają się jeszcze dalej - czasem, zupełnie nieświadomie, wypowiadają swój osąd na głos. A wtedy może się zrobić dosyć nieprzyjemnie...

3. Postukiwanie pilotem, kiedy...

...baterie są już słabe. Albo trzymanie go w dziwaczny sposób. Albo wyjątkowo energiczne naciskanie przycisków. Nie, wciśnięcie ich do środka nie sprawi w magiczny sposób, że zaczną działać, ale mimo to na pewno starasz się to zrobić! Wyczerpująca się bateria czasem prowadzi do gimnastycznych akrobacji.

4. Wychodzenie ze sklepu z niewinną miną

Robiłyśmy to setki razy i ty na pewno też. Z niewiadomych przyczyn opuszczanie drogerii czy supermarketu bez żadnych zakupów zawsze wydaje się być nieco podejrzane. Nie ma to przecież logicznego wytłumaczenia - masz pełne prawo wejść do marketu i nie zdecydować się na żaden produkt.

Mimo to, wyjście z dyskontu bez choćby jednej rzeczy zawsze staje się wyzwaniem. I to tłumaczenie sobie w myślach: "Zachowuj się naturalnie, przecież nie robisz nic złego, na pewno nikt nie pomyśli że coś ukradłaś, skoro wychodzisz bez zakupów..."!

5. Dokładne obliczanie długości snu

Ty też to robisz? Na chwilę przed zaśnięciem trzeba przecież koniecznie upewnić się, że do budzika zostało dokładnie 6 godzin i 48 minut. Bez tego typu informacji nie da się spać spokojnie!

6. Ściszanie muzyki, aby...

...lepiej widzieć. Brzmi kuriozalnie? Pomyśl, czy na pewno nigdy ci się to nie przydarzyło. Gdy prowadzisz auto, z pewnością czasem zdarza ci się przyciszyć radio po to, aby uzyskać lepszą widoczność. Związek jest przecież oczywisty!

7. Rozczarowanie własnym wyglądem...

...przed lustrem u fryzjera. Nie, nie mamy tutaj na myśli zdenerwowania wywołanego nietrafioną fryzurą. Chodzi nam o moment PRZED. Tak, tę chwilę gdy siedzisz przed lustrem w ochronnej pelerynce, tuż po myciu głowy. Gdy włosy przypominają mokre strąki, uszy wydają się bardziej odstające, twarz ogromna, ujawnia się dziesiąty podbródek, a ubranie nakrywa ta wielka płachta. Nawet kobiety o dużej pewności siebie myślą wtedy zawsze: "Czy ja naprawdę jestem taka brzydka?!".

8. Oszukiwanie, że coś jest wyjątkowo śmieszne

W SMSie lub na Facebooku piszesz: "Oplułam ekran ze śmiechu!", a w rzeczywistości nawet nie drgnie ci powieka? Spokojnie. Wszyscy to robimy. To chyba wewnętrzne przekonanie, że zapłakana z rozbawienia emotikona zaśmiała się już w naszym imieniu...

9. Zezowanie na cudze wiadomości

Tak tak, tajemnica korespondencji obowiązuje wszystkich. Pewnie nigdy w życiu nie otworzyłabyś cudzego listu, ale przyznaj z ręką na sercu - na pewno zdarzyło ci się zerkać ukradkiem na SMSa, którego pisze ktoś siedzący obok.

Nie? A może stojąc w tramwaju nad innym, siedzącym pasażerem, zdarzyło ci się z nudów podczytywać, co wyświetla na ekranie telefonu? W tej kwestii nikt nie ma zupełnie czystego sumienia!

10. Niepohamowana chęć dostania się do toalety, gdy...

...akurat chce z niej skorzystać ktoś inny. Oglądasz wciągający film i starasz się przekonać swój pęcherz, że wytrzyma jeszcze kilka minut? Wystarczy, że ktoś inny postanowi zająć na chwilę łazienkę, aby nagle twoje potrzeby fizjologiczne wyszły na pierwszy plan!

Od 40 minut wybierasz się pod prysznic, ale ciągle zajmujesz się czymś innym? Jeżeli twoja siostra zacznie się kąpać, z pewnością stwierdzisz, że to ty zamierzałaś niezwłocznie to robić!