Konsumenci cenią sobie produkty rodzime i burzą się na towary z importu, zwłaszcza warzywa czy owoce. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zdradził, że ma plan jak udobruchać polskiego klienta - w planach jest stworzenie sieci sklepów państwowych.

Sklepy państwowe - nowy pomysł rządu?

W programie „Money. To się liczy” wiceminister został zapytany o plany rządu w kwestii sektora spożywczego. Nie da się ukryć, że Lidl i Biedronka zdominowały rynek swoimi dyskontami, proponując produkty spożywcze i chemiczne, a także typu non-food w dobrych cenach. Niestety, obie sieci to nie są rodzime marki: Lidl to firma niemiecka, a Biedronka rozwija się pod flagą portugalską. Co odpowiedział Artur Soboń?

Nie wykluczam, że pokusimy się o rozmowy z siecią co do budowy wspólnego projektu, być może wspólnego biznesu. Bylibyśmy obecni od pola do stołu. Sieć sklepów kontrolowana przez państwo byłaby na pewno uzupełnieniem tego, nad czym pracujemy, czyli obecności państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych – powiedział w programie „Money. To się liczy” wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Wiadomo już, że rząd nie planuje budować sieci sklepów od zera, a kupować już istniejące. Wiceminister nie zdradził, o które sieci może chodzić.

Czy będą też tanie kosmetyki i produkty higieniczne?

Ewidentnie potrzeba sklepów, które będą nastawione na rodzime marki, ale nie tylko polskich producentów warzyw i owoców w dobrych cenach. Wiceminister w rozmowie skupiał się na rolnictwie, niemniej jednak włączenie do pomysłu sektora beauty mogłoby być ciekawym dodatkiem w sieci „warzywniak plus”.

