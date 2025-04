1. Wiklina

To krzewiasty gatunek wierzby. Uprawia się ją na plantacjach. Witki pozostawia się w stanie naturalnym lub odziera z kory, kilkakrotnie moczy i suszy. Po takich zabiegach nadają do wyplatania. W zależności od sposobu obróbki wiklina może mieć różne barwy: od niemal białej do ciemnobrązowej. Jest trwała, ale wyroby warto natłuszczać, np. olejem lnianym lub pomalować lakierem.

Reklama

2. Bambus

Bambus to najszybciej rosnąca trzcina na świecie. Wyrabia się z niego m.in. kosze, zabawki, meble. Wytwarza się je z różnych gatunków i części rośliny. Konserwowanie polega na myciu wodą z mydłem.



3. Hiacynt wodny.

To gatunek rośliny wodnej, która pochodzi z tropikalnej Amazonii, ale rozprzestrzeniła się także w innych ciepłych krajach. Niezwykle szybko się rozmnaża i zarasta szczelnie akweny wodne. Łodygi są świetnym surowcem plecionkarskim. Wyroby z hiacynta wystarczy odkurzyć i przetrzeć wilgotną ściereczką.



4. Rattan.

To popularna nazwa surowca uzyskanego z łodygi trzcinoplamy (palmy rotangowej). Do wyrobu przedmiotów z rattanu używa się kory i młodych łodyg. Rattan pielęgnuje się podobnie, jak wiklinę.

Reklama

Małgorzata Świgoń