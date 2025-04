Lakiery do ust. Co to takiego? Na pierwszy rzut oka, wyglądają jak błyszczyki - są w cienkim, podłużnym opakowaniu i nakłada się je za pomocą aplikatora-gąbeczki. Ale to ich jedyna cecha wspólna. Lakiery do ust to przede wszystkim niesamowicie trwałe kolory, które potrafią utrzymać się na ustach aż do 10 godzin!



Niektóre z nich dają bardzo błyszczące, niemal lustrzane wykończenie, inne aksamitne i matowe. W tym sezonie w kolekcjach marek kosmetycznych królują róże, czerwienie i pomarańcze - to najmodniejsze kolory ust na wiosnę. W naszym przeglądzie znajdziecie propozycje już od 20 zł! Nam szczególnie spodobały się te w odcieniu soczystej fuksji - będą pięknie wyglądały do lekko opalonej skóry.

