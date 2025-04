Zaproszeni przez Tatry Mountain Resort razem z Reprezentacją Artystów Polskich znaleźliśmy się w ostatni weekend na Słowacji w ośrodku narciarskim Jasna Niskie Tatry. Powód był ważny - kibicowaliśmy polskim gwiazdom w meczu z reprezentacją artystów słowackich i w zawodach alpejskich na stokach Chopoka, czyli podczas Celebrity Winter Cup Jasna Chopok 2017.

Nasi artyści to prawdziwi sportsmeni - nie dość, że mecz piłki nożnej wygrali 6:4, to jeszcze pokonali Słowaków w zjeździe slalomem na czas. Mamy dla was fotorelację z obu tych wydarzeń.

RAP vs. MUFUZA - czyli piłkarskie starcie artystów polskich i słowackich

Kto grał w naszej drużynie? Była mocna reprezentacja aktorska - Rafał i Marcin Mroczek, Marcin Piętowski, Piotr Zelt, Przemysław Cypryański. Do tego wokalista Rafał Brzeziński, tancerz i choreograf znany z You Can Dance - Maciej „Gleba” Florek, na bramce gwiazda Canal+ znany jako pogromca Turbokozaków - Grzegorz Jędrzejewski, a także - jedyny (były już) profesjonalny piłkarz w teamie - Piotr Świerczewski.

A co się działo na boisku? To zobaczycie na zdjęciach. Niżej tuż po wygranej cała nasza gwiazdorska ekipa! Szczęśliwa - wiadomo.

Rozgrzewka. Rafał Brzeziński zanim zaczął karierę wokalną, trenował zapasy. W czasie rozgrzewki nawet niespecjalnie się zmęczył.

Narada i obmyślanie strategii. Główny strateg - Piotr Świerczewski dyskutuje z Mroczkiem i Glebą. Dyskusja była owocna - Świerczewski strzelił kilka goli Słowakom, Gleba jednego - ale tak się cieszył, jakby wszystkie sześć wbił - niezłe fikołki robił po swoim strzale.

Nie zawsze wszyscy się ze sobą zgadzali. Bracia Mroczkowie miewali inne zdanie na temat gry. Marcin dodatkowo został kontuzjowany - oberwał w głowę. Ale szczęśliwie nic się nie stało. Za to słowacki piłkarz kulał kilka dni... Jeśli do tej pory mieliście Mroczków za łagodnych jak baranki - to zapewniamy - nic z tych rzeczy. Przynajmniej na boisku :)

Akcja! Przemek Cypryański nacierał, kombinował, atakował - aż strzelił gola!

Obrona też się spisała. Grzegorz wybronił kilkanaście bramek. A Marcin Piętowski skutecznie przeszkadzał słowackim napastnikom.

Zwycięstwo! Tak się cieszy nasza drużyna artystów!

Po minach wydać, kto wygrał - czerwone stroje Słowacy, białe - Polacy.

Artystycznym slalomem na Chopoku - czyli Celebrity Winter Cup 2017

Pogoda nas rozpieszczała, w Jasnej było przepięknie - słonecznie, ciepło, bez mgieł i wiatru. Polska ekipa też nas rozpieszczała - zwyciężyli z MUFUZĄ także na stoku! Najlepszy z najlepszych Piotr Zelt pokonał najlepszego z najlepszych Marcina Piętowskiego tylko o 0,04 sekundy. Zaraz za nimi Rafał Brzeziński.

Punkt obserwacyjny dla kibiców przy stacji Priehyba na Chopoku - stamtąd oglądaliśmy zjazdy.

Co ciekawe - bracia Mroczkowie są nieźli nie tylko na boisku, ale też na stoku.

Jest prędkość!

No i nasz mistrz - Piotr Zelt.

Kto by nie chciał selfie z mistrzem?

Cała ekipa po zawodach świętowała na stoku - były gratulacje, tańce i toasty.

Gleba tańczył na stole. Buty narciarskie, jak widać, nie były żadnym utrudnieniem.

Jeszcze ostatni rzut oka na trasę slalomu i... mamy nadzieję do zobaczenia za rok!

Zdjęcia: Wojciech Majeran, TMR