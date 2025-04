Roczny chłopiec miał wysoką gorączkę przez kilka dni. Rodzice nie byli w stanie jej zbić. Dziecko trafiło do szpitala w Grodzisku Mazowieckim. Kilku lekarzy zbadało Kacpra i orzekli, że to ząbkowanie i odesłali. Okazało się, że chłopiec miał opryszczkowe zapalenie opon mózgowych. Dziś jego życie to cierpienie. Jest niepełnosprawny. Rodzice walczą o zadośćuczynienie. Szpital zaproponował 1 zł.

Zapalenie mózgu pomylili z ząbkowaniem?

Sprawę Kacpra nagłośnił program „Interwencja” i serwis PolsatNews.pl. Z gorączkującym chłopcem, wtedy rocznym (dziś Kacper ma 5 lat) do szpitala w Grodzisku Mazowieckim pojechali zaniepokojeni rodzice. Podobno chłopca badało trzech lub czterech lekarzy. Postawili diagnozę – dziecko ząbkuje – i odesłano do domu. Gorączka nie spadała. Dziecko ponownie trafiło więc do szpitala.

„Ufaliśmy lekarzom, bo nie badał go jeden lekarz, to było trzech lub czterech lekarzy. Diagnoza była cały czas taka sama: ząbkowanie” – czytamy wypowiedź ojca Kacpra na łamach PolsatNews.pl. Stan dziecka był coraz gorszy. Chłopiec musiał być intubowany. Okazało się, że ma opryszczkowe zapalenie mózgu. To niezwykle rzadka choroba. Dziś chłopiec jest niepełnosprawny.

Jak dowiadujemy się z portalu rodzice zgłosili się do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i do Rzecznika Praw Pacjenta – instytucje uznały, że szpital popełnił błąd. Jednak placówka w Grodzisku Mazowieckim nie zgadza się z tą decyzją. Rodzicom Kacpra zaoferowali złotówkę zadośćuczynienia.

Później szpital zaproponował kwotę 100 tysięcy złotych. Rodzice chcą więcej, poszli więc do sądu. Jednak sprawa nie będzie miała szybko finału. Na wyrok rodzice chłopca będą musieli poczekać. Mają trudną sytuację materialną. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zapowiedział pomoc.

