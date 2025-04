Manicure hybrydowy cieszy się wśród kobiet ogromną popularnością - zwłaszcza w sezonie weselnym i urlopowym. Nie ma co się dziwić, jest wygodny, wytrzymuje dłużej niż tradycyjne lakiery, a do tego nie traci połysku i wygląda pięknie nawet po dwóch tygodniach. Coraz częściej mówi się jednak o szkodliwym wpływie lamp UV używanych do jego utwardzania. Przekonała się o tym polska modelka mieszkająca w Ameryce, Karolina Jasko.

Reklama

Manicure hybrydowy może skończyć się poważną chorobą

Miss stanu Illinois bardzo lubiła ten manicure i regularnie decydowała się na jego wykonanie w salonach kosmetycznych. Nie podejrzewała nawet, że z jej paznokciami może dziać się coś niedobrego - tym bardziej, że oprócz hybrydy na jej paznokciach znajdowała się także warstwa akrylu. Dopiero gdy zdecydowała się go zdjąć, zauważyła coś bardzo niepokojącego.

Kiedy usunięto z jej paznokci akryl, zauważyła na swoim kciuku czarną linię. Natychmiast wybrała się do lekarza, by skonsultować tę dziwną przypadłość. Tam zapadła przerażająca diagnoza - czerniak paznokcia.

Lekarz nie miał wątpliwości, że nowotwór był spowodowany właśnie lampami UV. To promieniowanie jest bardzo szkodliwe dla skóry, o czym lekarze mówią nieprzerwanie od wielu lat.

Karolina Jasko zmierzyła się z tą diagnozą w 2016 roku. Walkę z czerniakiem wygrała, ale dziś ostrzega kobiety, by nie popełniały jej błędu. Ten rodzaj nowotworu postępuje bardzo szybko i często jest niezauważany. Czynnikami, które sprzyjają jego rozwojowi jest genetyka, promieniowanie UV, jasna karnacja, a także duża liczba zmian barwnikowych na ciele - także pieprzyków i piegów.

Źródło: portal.abczdrowie.pl

Reklama

To też może cię zainteresować:

Dyskomfort i swędzenie skóry wokół paznokcia? To może być uczulenie na hybrydę

Ku przestrodze - krótka historia, którą warto przeczytać, zanim wybierzesz się na manicure za 30 zł

Przez 6 lat przedłużała paznokcie. Pokazała, jak wyglądają teraz