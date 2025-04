Uczulenie na hybrydę to inaczej reakcja alergiczna, która może być wywołana lakierem hybrydowym danej marki, bazą lub tylko konkretnym kolorem lakieru (wybranym barwnikiem).

Uczulenie na hybrydę - objawy

Pierwszym objawem jest świąd i napięcie skóry wokół paznokci. Objawy zazwyczaj nasilają się z każdą godziną. Już po upływie doby może pojawić się rumień, grudki, łuszczenie się skóry a w niektórych przypadkach nawet pęcherze wypełnione płynem surowiczym. Po kilku dniach zmiany alergiczne mogą objąć całe dłonie.

Uczulenie na hybrydę - u kogo może się pojawić?



Niezwykle ważne jest to, że uczulenie na hybrydę może pojawić się nie tylko u osób, które noszą manicure hybrydowy, ale również u tych, które go wykonują. Mamy wtedy do czynienia z kontaktowym zapaleniem skóry (pojawia się u osób, u których występuje stała ekspozycja na dany alergen).

Uczulenie na hybrydę - co robić?

Przede wszystkim należy jak najszybciej usunąć lakier hybrydowy - w ten sposób unikniesz rozprzestrzenienia się reakcji alergicznej i ewentualnego nadkażenia bakteryjnego.

Jeśli tego nie zrobisz, uczulenie może doprowadzić do bardzo poważnych uszkodzeń skóry i paznokcia może np. dojść do oddzielania się płytki paznokcia od łożyska.

Jeśli zdjęcie lakieru nie pomoże, koniecznie udaj się do dermatologa. Leczenie zależne będzie od stopnia nasilenia zmian skórnych. W większości przypadków wystarcza leczenie miejscowe, jeżeli jednak reakcja jest silna, lekarz przepisze odpowiednie maści i leki. Leczenie uczulenia trwać może nawet kilka tygodni.

Co po zdjęciu hybrydy?

Najważniejsze jest odbudowanie bariery ochronnej naskórka - najskuteczniejsze będą natłuszczające emolienty i kosmetyki o działaniu przeciwzapalnym np. maść z witaminą A i olejek herbaciany. Uczulenie może złagodzić również wypicie zwykłego wapna.

Czy po jednorazowym wystąpieniu reakcji alergicznej będziesz jeszcze mogła stosować manicure hybrydowy? Niestety, niemal pewne jest, że nie. Jeśli znów będziesz miała kontakt z alergenem, uczulenie natychmiast wróci. I może być o wiele poważniejsze.

Najlepiej poczekać 6-8 miesięcy z kolejnym podejściem do manicure hybrydowego. Warto przez ten czas przygotować się i poszukać produktów, które zawierają mniej drażniących substancji. Pamiętaj, aby pozbyć się wszystkich produktów, które mogły cię uczulić oraz akcesoriów, którymi wykonywałaś manicure.

Czy hybryda jest bezpieczna?



Tak, wszystko co trafia na rynek kosmetyczny, jest bezpieczne i przebadane dermatologicznie. Niestety, nigdy nie możemy przewidzieć, czy dany produkt (albo konkretny składnik) nas nie uczula. Aby zmniejszyć ryzyko alergii, stosuj tylko kosmetyki wysokiej jakości, a manicure hybrydowy wykonuj w renomowanych salonach.

