W niektórych przedszkolach zostaną utworzone komisje wyborcze dla obywateli na czas wyborów oraz liczenia głosów, dlatego część placówek zostanie zamknięta na dłuższy czas i poddana dezynfekcji.

Informacje o tym, że po 28 czerwca przedszkola będą zamknięte, podała m.in. rzeczniczka ratusza m.st. Warszawy, Karolina Gałecka. Z dniem 29 czerwca z użytku zostanie wyłączonych 40 przedszkoli na terenie Warszawy. Placówki będą musiały przejść dezynfekcję i nie do końca wiadomo na jak długo przedszkola będą zamknięte.

Co jeśli rodzice nie będą mieli z kim zostawić dziecka, a sami będą musieli iść do pracy? Okazuje się, że rodzice mogą zgłosić potrzebę umiejscowienia dziecka tymczasowo w innym przedszkolu, ale nie wiadomo jak miałaby ta opieka wyglądać w praktyce - przedszkola mogą być przeładowane, a takie życzenie może mieć wiele rodzin.

Władze innych miast również będą zmuszone zamknąć miejsca dla dzieci, m.in. w Sosnowcu (23 przedszkola) czy Kielcach. W wielu z nich zostanie przeprowadzona dezynfekcja nadtlenkiem wodoru, co będzie skutkowało kilkudniowym, jak nie kilkunastodniowym wyłączeniem przedszkoli z użytku.

Komisje często pracują do świtu, dlatego postanowiliśmy, że te przedszkola w poniedziałek będą zamknięte. W tym czasie przeprowadzimy zamgławianie, by we wtorek zarówno dzieci, jak i wszyscy pracownicy tych przedszkoli byli bezpieczni. Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby komisja zakończyła pracę np. o godzinie 3 albo 4 nad ranem, wcześniej były w niej setki osób, a 3 godziny później nasze dzieci idą do tego przedszkola

– tłumaczył Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.