Bon turystyczny 1000+ ma trafić do pracowników etatowych. Tylko w tym roku może kosztować budżet państwa 7 miliardów złotych, a środki mają pochodzić ze specjalnie utworzonego funduszu.

Rząd proponuje, by w kolejnych latach koszt bonu turystycznego 1000+ wzięli na siebie pracodawcy. Jednak aby otrzymać bon, trzeba zarabiać mniej niż 5200 zł brutto.

W jakiej formie będzie wydawany bon turystyczny 1000+?

Bon turystyczny 1000+ ma być wsparciem dla branży turystycznej w Polsce, która jest jednym z najbardziej poszkodowanych przez pandemię koronawirusa sektorów gospodarki. Jednocześnie zakłada, że dzięki niemu Polacy zdecydują się spędzić urlop w kraju.

Wg założeń programu świadczenie w wysokości 1000 złotych nie wpłynie na konto, tak jak ma to miejsce w przypadku popularnego świadczenia wychowawczego 500+.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz zaznaczyła, że w przypadku bonu turystycznego chodzi o to, by środki przekazane w ramach projektu trafiały do touroperatorów bądź do bazy noclegowej.

Te środki trafiałyby bezpośrednio na kartę plastikową, ale także oczywiście elektroniczną, aplikacyjną. Z jasnym wskazaniem, w jakich terminalach może zostać wykorzystana. - powiedziała wicepremier J. Emilewicz w rozmowie ze Studiem Biznes portalu Gazeta.pl

Zarówno z fizycznej, plastikowej karty, jak i z aplikacji można byłoby wykorzystać te środki tylko na konkretne cele. Rozwiązanie to wicepremier porównała do kart, z których korzystają w Polsce górnicy, otrzymujący środki do wykorzystania na konkretne, dedykowane świadczenia.

Najprawdopodobniej środki z bonu turystycznego będzie można wykorzystać w ciągu 2 lat i można przeznaczyć je na:

wynajęcie lokalnego przewodnika,

wykupienie krajowej wycieczki,

opłacenie noclegów na terenie Polski (nie ma znaczenie cz jest to pensjonat, hotel czy hostel),

opłacenie wstępu do muzeów i innych miejsc turystycznych.

Kiedy pieniądze trafią do uprawnionych osób?

Projekt rządu zakłada, że dzięki szybkiej ścieżce legislacyjnej, po przyjęciu programu pieniądze trafią do uprawnionych osób jeszcze przed wakacjami.

Na razie wyłącznie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nie wyklucza się, że w kolejnych latach kryteria te będą modyfikowane i obejmą także osoby zatrudnione w ramach innych rodzajów umów.

