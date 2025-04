Dłonie są zawsze wystawione na słońce, a zazwyczaj zapominamy, by je smarować kremem z filtrem UV. Jeśli przez to roztargnienie najbardziej trwałą pamiątką z wakacji są ciemne plamki, nie czekaj, od razu zabierz się do ich usuwania.

W domu możesz próbować usunąć przebarwienia znajdujące się w jedynie w płytszych warstwach skóry. Wypróbuj tradycyjne domowe sposoby i gotowe wybielające kuracje do samodzielnego stosowania ze złuszczającymi kwasami (kupisz w aptece). Przebarwień, które znajdują się w głębszych warstwach skóry pozbędziesz się tylko w gabinecie kosmetycznym lub u dermatologa – usunie je światło lasera. (Cena: 60-100 zł za jedną plamkę, całe dłonie ok. 100-300 zł)

Zanim wydasz pieniądze, wypróbuj domowe receptury:

Mleczny peeling

starannie wymieszaj 3-4 łyżki jogurtu (może być też kwaśne mleko) z taką ilością otrąb zbożowych, aby powstała dość gęsta pasta;

wymasuj mieszanką dłonie (ok. 2 min);

zostaw jeszcze na 2-3 minuty;

spłucz letnią wodą.

Stosuj 1-2 razy w tygodniu, aż przebarwienia znikną.

Mleko i jogurt zawierają delikatnie złuszczający kwas mlekowy, proteiny mleczne i wapń poprawiający gęstość naskórka oraz regenerujące wit. A, B, D i E.

Maseczka wybielająca z rukwi wodnej:

posiekaj drobno garść listków rukwi ;

dodaj łyżeczkę octu jabłkowego;

dodaj 2-3 łyżki rozgniecionego gotowanego ziemniaka;

masę nałóż na dłonie na ok. 10 min;

spłucz wodą.

Stosuj raz w tygodniu.

Substancje aktywne rukwi: kwas askorbinowy, czyli czynna postać wit. C działająca rozjaśniająco i delikatnie złuszczająco, minerały, witaminy C, E i z grupy B.

Rozjaśniający tonik z cytryny:

wyciśnij sok z połówki cytryny;

dodaj przegotowaną wodę ( w proporcji 1:1);

zwilż mieszanką wacik kosmetyczny i przetrzyj nim kilka razy skórę dłoni.

Tonik stosuj jako kurację 2-3 razy w tygodniu przez miesiąc.

Substancje aktywne w soku z cytryny: kwasy owocowe (AHA) o właściwościach lekko wybielających, regenerujące naskórek wit. z grupy B oraz wit. C i E.

