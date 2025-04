Krem na przebarwienia to jeden z tych kosmetyków, które lądują w naszych kosmetyczkach po 30. roku życia. Dlaczego? Bo większość zmian pigmentacyjnych pojawia się z wiekiem.

Przebarwienia pojawiają się na skutek nieprawidłowego działania melanocytów - komórek wytwarzających melaninę - w miejscach najbardziej narażonych na działanie promieni słonecznych. Część z nich może być również przebarwieniami po trądziku, a część powstać na skutek zbyt długiego przebywania na słońcu i braku ochrony. Przebarwienia mogą być także wynikiem zmian w wydzielaniu hormonów albo stosowania niektórych leków.

Kremy na przebarwienia znajdziesz w każdej drogerii czy aptece. Najszerszą gamę tego typu produktów posiadają w swoim portfolio marki farmaceutyczne. Obok nich warto sięgnąć również po toniki, serum i żele wybielające przebarwienia. Dobrym rozwiązaniem na pojedyncze plamki są również preparaty do stosowania punktowego. W naszej galerii znajdziesz 10 najlepszych kremów na przebarwienia.

Krem rozjaśniający przebarwienia powinien zawierać przede wszystkim kwasy alfa-hydroksylowe, ponieważ to one mają właściwości złuszczające, co pomaga w rozjaśnianiu plam pigmentacyjnych. Najlepsze rezultaty przynosi kwas azelainowy, kwas mlekowy, kwas migdałowy i kwas glikolowy.

Wśród cennych rozjaśniających składników warto wyróżnić witaminę C (najlepiej o wyższym stężeniu niż 5%), a także arbutynę, hydrochinon i tretinoinę. Kurację rozjaśniającą warto poprzedzić peelingiem, najlepiej enzymatycznym, który jest o wiele łagodniejszy od tego z drobinkami.

Krem na przebarwienia najlepiej stosować w okresie jesienno-zimowym. Gdy już uda ci się rozjaśnić istniejące przebarwienia pamiętaj, aby za wszelką cenę nie dopuścić do powstania kolejnych. Zawsze łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, dlatego stosuj mocno nawilżające kremy z witaminą C, codziennie używaj kremów z filtrem i pamiętaj o regularnym złuszczaniu.

Niestety, jeśli masz tendencję do przebarwień, mogą ponownie się pojawić, ale będą o wiele jaśniejsze i będzie ich znacznie mniej.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.04.2020

