Ustawa weszła w życie z nowym rokiem, a od poniedziałku 2 stycznia - można składać pierwsze wnioski o 4000 zł.

Pieniądze mają zachęcić kobiety do tego, żeby nie przerywały ciąży w przypadku stwierdzenia u płodu ciężkich wad genetycznych. Jak podejrzewa serwis Oko.press, to jeden z pierwszych kroków mających doprowadzić, zgodnie z zapowiedziami m.in. Jarosława Kaczyńskiego, do wprowadzenia ustawowego zakazu aborcji z powodu nieodwracalnego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby płodu.

Zgodnie z rządowym projektem każda matka, która zadeklaruje się donosić obciążoną genetycznie ciążę, dostanie jednorazową zapłatę w wysokości 4 tys. zł. Dodatkowo oboje rodziców dostanie 10 dni w hospicjum perinatalnym, jak również opiekę „specjalistyczną” do ukończenia przez dziecko 18. roku życia oraz stałą opiekę psychologiczną dla rodziny.

To odpowiedź PiS-u na zdjęcie z obrad Sejmu projektu całkowicie zakazującego aborcji. I wiele wskazuje na to, że tym razem czarny protest może nie wystarczyć. PiS zapowiedział projekt zakazujący tzw. aborcji eugenicznej, a pozytywnie na ten temat wypowiedział się m.in. prezydent Andrzej Duda, który w Polsat News powiedział, że „życie tych dzieci jest w tej chwili za słabo chronione”.

Jak przypomina serwis, w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ciąże trudne będą jednak kończyły się porodem, tak żeby wszystkie dzieci mogły zostać ochrzczone.