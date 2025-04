Nadchodzący tydzień nie zapowiada się interesująco. Na wiosnę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Zapowiadane jest ochłodzenie nawet do -18ºC w nocy. Wydawane są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całego kraju dotyczące oblodzenia, silnego wiatru i zamieci. Oznacza to, że mogą powstawać zniszczenia i bezpośrednie zagrożenie życia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako szczególnie zagrożone wskazał rejony zachodnie, południowe i północno-wschodnie.

Najbardziej narażeni są mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia. Już dzisiejszej nocy mogli odnotować temperatury poniżej 18ºC. Teraz czeka ich atak wiatru pędzącego w porywach do 80km/h.

Podobne ostrzeżenia wydano również dla województwa śląskiego i świętokrzyskiego.

Na Pomorzu zaś, mieszkańcy muszą szczególnie uważać na oblodzone drogi i zamiecie śnieżne.

Czy można wychodzić z dzieckiem na duży mróz?

Siarczyste morzy to nie są dobre warunki do spacerowania z niemowlakiem. Dzieci poniżej 6 miesiąca życia, przy temperaturach poniżej -10ºC powinny bezwzględnie pozostawać w domu.

Jeśli poza niską temperaturą, na zewnątrz utrzymuje się wiatr i opady granica ta spada do -5ºC.

Ze starszymi dziećmi można wychodzić niezależnie od pogody. Należy jednak pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu skóry i ciała dziecka.

Musimy pamiętać, że maluszek musi, mieć zawsze o jedną warstwę więcej niż dorosły, jeśli zabieramy malucha w wózku koniecznie musimy przykryć go dodatkowym kocem.

Chcąc sprawdzić czy nasze dziecko czuje się komfortowo musimy sprawdzić jego karczek.

Jeśli skóra jest sucha i ciepła wszystko jest w najlepszym porządku, jeśli dziecko jest spocone należy niezwłocznie wrócić do domu i przebrać je w suche ubrania, zaś jeśli poczujemy zimno musimy dodatkowo okryć malucha i wrócić do domu.

