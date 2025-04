Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, na liście 50 miast o największym stopniu zanieczyszczenia powietrza w Unii Europejskiej, aż 33 znajdują się w Polsce. W tej sytuacji, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczanie się przed niekorzystnymi warunkami.

Cichy wróg naszej skóry

O ile negatywny wpływ smogu na zdrowie nie zawsze jest zauważalny od razu, tak skóra daje o sobie znać bardzo szybko. Według badań, u osób narażonych na silne oddziaływanie zanieczyszczeń, obserwuje się znacznie gorszy stan skóry, niż u tych, które żyją w obszarach o mniejszym zanieczyszczeniu. Zmiany te są nie tylko odczuwalne, ale także widoczne gołym okiem i to już po kilku dniach oddziaływania smogu na skórę. Dla przykładu w Krakowie dni wysokiego stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu jest aż około 200 w roku!

Miejski pył i kurz dotkliwie wysuszają skórę. Z powodu zanieczyszczeń, które osadzają się na jej powierzchni, ograniczony jest dopływ tlenu. To wszystko wpływa na jej nierówny koloryt i przedwczesne starzenie. Zmarszczki to jednak nie wszystko. Taka ilość zanieczyszczeń zwiększa prawdopodobieństwo występowania alergii skórnych, egzemy, czy trądziku. Jeszcze częściej dotykają nas uciążliwe podrażnienia.

Nie tylko smog

Nie bez znaczenia dla naszej skóry pozostaje też oddziaływanie innych czynników. Życie w ciągłym pośpiechu nie sprzyja przygotowywaniu pełnowartościowych posiłków, do tego dochodzi stres, który odbija swoje piętno na całym organizmie. Coraz częściej przebywamy w pomieszczeniach klimatyzowanych, co prowadzi do przesuszenia skóry, a tym samym jej szybszego starzenia.

Za szorstkość, wypryski i podrażnienia naszej skóry możemy też obwiniać dym papierosowy, kurz, czy spaliny. Do tego dochodzą jeszcze warunki pogodowe, takie jak silny wiatr, mróz i promienie słoneczne. W obliczu tylu niesprzyjających czynników, nie powinniśmy pozostawiać skóry samej sobie.

Ratunek dla skóry

Jednym ze sposobów walki z tym problemem mogą być profesjonalne zabiegi w salonach kosmetycznych. Jest to jednak rozwiązanie kosztowne i wieloetapowe. Warto też ograniczyć przebywanie w mieście w godzinach szczytu, choć często nie jest to możliwe.

Jak więc na co dzień zadbać o ochronę skóry? Dermatolodzy rekomendują odpowiednią pielęgnację opartą na ochronie, wzmocnieniu i nawilżeniu skóry. Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby jest linia kosmetyków Eva DERMO. Po dniu spędzonym poza domem warto jak najszybciej zmyć z siebie zanieczyszczenia. Wygodnym rozwiązaniem jest użycie emulsji micelarnej Eva DERMO, która nie tylko skutecznie usuwa zabrudzenia, ale też normalizuje poziom pH i utrzymuje optymalny poziom nawilżenia skóry. Podstawą jest też codzienne stosowanie odpowiedniego kremu na dzień oraz na noc. Ważne, aby kosmetyki te wielopoziomowo nawilżały skórę, aktywnie odżywiały ją, a także stymulowały do odbudowy warstwy hydrolipidowej.

Aby przywrócić skórze dawny blask, należy regularnie stosować peeling, jednak zdarza się, że drobinki mogą podrażniać osłabioną skórę. W tej sytuacji świetnie sprawdzi się Enzymatyczny koncentrat peelingujący Eva DERMO, który nie tylko delikatnie złuszczy martwe komórki naskórka, ale też przyspieszy jego odnowę i poprawi elastyczność. Pielęgnacyjnym zastrzykiem dla naszej skóry będzie też odpowiednie serum, na przykład Odżywczy olejek przywracający witalność Eva DERMO, który łącząc moc czterech olejków zabezpieczy skórę przed utratą wody i wzmocni strukturę lipidową.

Zdrowa skóra to pierwszy krok do młodości, poczucia komfortu i promiennego wyglądu, zdecydowanie warto więc zadbać o nią już dziś i ochronić ją przed wszystkimi czyhającymi na nią szkodliwymi czynnikami.