W tym roku długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała wypada od 11 do 14 czerwca. Dla wielu osób jest to możliwość zaplanowania rodzinnego wyjazdu lub odpoczynku na łonie natury. Pogoda będzie temu sprzyjać, bo zgodnie z prognozami już za kilka dni temperatura w Polsce może osiągnąć aż 30 stopni. Tomasz Wasilewski, synoptyk TVN Meteo ostrzega przed egzotycznymi warunkami.

Jaka pogoda będzie w Boże Ciało 2020?

Zdaniem eksperta do naszej części Europy płynie coraz cieplejsze powietrze. Sprzyja temu układ ciśnienia nad kontynentem. Na początku tygodnia ma on wyglądać tak, że od Skandynawii, przez Polskę, aż po północne Włochy będzie rozciągać się pas obniżonego ciśnienia, a na zachód i wschód od niego będą znajdować się wyże.

To sprawi, że do całej wschodniej połowy kontynentu będzie płynąć ciepło z południa, a na zachód Europy chłodniejsza masa powietrza z północy i granica tych dwóch frontów pogodowych znajdzie się między innymi nad Polską. W związku z tym do środy 10 czerwca mogą w naszym kraju pojawiać się gwałtowne burze i wichury.

Z powodu tego, że nad Polskę będą na razie docierać różne masy powietrza, to w pierwszej części tygodnia (8-10 czerwca) musimy liczyć się z dużą różnicą temperatury między zachodem kraju, gdzie będzie około 18, 19 stopni, a wschodem, gdzie może być już nawet 25, 26 stopni.

W czasie długiego weekendu dotrze do nas jednak pierwsza fala upałów w tym roku. Synoptyk ostrzega, że temperatury mogą być naprawdę tropikalne i sięgać nawet 30, 31 stopni. Po tych kilku upalnych dniach, temperatura trochę się obniży, ale i tak będzie gorąco, bo przeważnie od 23, 24 stopni na północy do 27, 28 na południu kraju.

Jak postępować w czasie upałów?

Na tak wysokie temperatury muszą uważać szczególnie osoby starsze, ale też chorujące na serce, mające problemy z ciśnieniem lub zmagające się z zaburzeniami hormonalnymi. Ich samopoczucie może ulec wtedy obniżeniu.

Każda osoba w czasie upałów musi również zastosować się do kilku zasad, które zapewnią jej bezpieczeństwo. Należy:

pić minimum 2-3 litry wody,

unikać alkoholu i kofeiny,

wybierać lekkostrawne potrawy ,

zakładać lekkie i przewiewne ubrania i odkryte buty,

unikać wychodzenia na słońce w godz. 11-15,

zakładać okrycia głowy,

stosować kremy z filtrem,

unikać ciężkiego wysiłku fizycznego,

unikać skrajnych temperatur, by nie dostać szoku termicznego.

