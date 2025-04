W tym roku święta bez zupełnie inne. Według zaleceń rządu, lekarzy i naukowców powinniśmy spędzić je w bardzo ograniczonym gronie - oprócz domowników do kolacji wigilijnej będzie mogło zasiąść jedynie 5 dodatkowych osób. Decyzja rządu wywołała sporo kontrowersji i wiele osób przyzwyczajonych do hucznych Wigilii wyraziło swój sprzeciw.

Specjaliści nie mają jednak wątpliwości, że takie rozwiązanie jest konieczne, ale to nie jedyny środek ostrożności, który sugerują specjaliści. Prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z abcZdrowie.pl mówi, że cała Polska przed świętami dla bezpieczeństwa swojego oraz swoich bliskich powinna zrobić sobie 10-dniową kwarantannę.

Kwarantanna przed świętami

Podczas ważniejszych świąt, kiedy zwiększa się mobilność ludzi, dochodzi do tzw. przemieszania się populacji - to dlatego na Wszystkich Świętych zamknięto cmentarze. W tym roku to zjawisko jest o tyle niebezpieczne, że oprócz standardowych chorób, które krążą od lat, jesteśmy również narażeni na zakażenie koronawirusem.

Według profesora Włodzimierze Guta, aby nie dopuścić do ponownego skoku zakażeń, wszyscy, którzy planują odwiedzić rodzinę w okresie świątecznym, powinni odbyć 10-dniową kwarantannę.

Przed wyjazdem do bliskich należy jak najdłużej zachowywać się rozsądnie. Samo wykonanie testu czy zmierzenie temperatury nie wystarczy, bo owszem badanie może ujawnić zakażenie, ale pamiętajmy, że zarażamy wcześniej. Jak się chce jechać do rodziny i być bezpiecznym, to trzeba sobie zrobić 10-dniową kwarantannę. Jeszcze jest na to czas - mówi wirusolog w rozmowie z abc Zdrowie.

Wielu lekarzy obawia się, że święta Bożego Narodzenia, sylwester, ferie zimowe, a następnie powrót dzieci do nauki stacjonarnej przyczynią się do kolejnego ogromnego skoku zakażeń. Tym razem nałożyłby się on dodatkowo na szczyt zachorowań na grypę, który przypada na luty.

Źródło: portal.abczdrowie.pl

