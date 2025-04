Rdest

Ma kilka odmian. Można go spotkać na polach, przy drogach, na wysypiskach. Rdest wężownik nieco okazalszy od ptasiego świadczy o wilgotnym podłożu i obecności w pobliżu wody. Kłącze wykorzystuje się w lecznictwie.



Dziewanna

Niegdyś znane było powiedzenie, że "gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna", bo porasta piaszczystą, jałową glebę. Jest okazałą rośliną (do 170 cm). Odwar z kwiatów z dodatkiem ałunu barwi wełnę na kolor zielonożółty.

Cykoria podróżnik

Łatwo ją znaleźć nawet w miastach, rośnie na wszelkich nieużytkach, przydrożach, wysypiskach. Od niej pochodzą odmiany cykorii sałatowej. Kwitnie tylko w słoneczną pogodę. Młode liście można dodawać do sałatek.



Rumianek

Rośnie na polach, przydrożach, hałdach. Jest bodaj najpopularniejszym zielem leczniczym. Herbata lub napar z rumianku działa przeciwzapalnie. Jego kwiatki są ozdobą każdego bukietu. Nasiona w ziemi mogą wykiełkować po 100 latach!



Nasze rady

• Nawet w dużych miastach możesz znaleźć nieużytki zarośnięte kwitnącymi chwastami, trawami, ziołami, które odpowiednio połączone stworzą niebanalną, uroczą kompozycję.

• Niektóre z tych roślin, jak np. rumianki, rdest, kwiaty marchwi polnej, trawy są bardzo trwałe i spokojnie wytrzymają w wazonie cały tydzień.

• Pięknie wyglądają w szklanych słoikach lub glinianych naczyniach. Pamiętaj tylko, by przed włożeniem ich do wody usunąć dolne liście (by nie gniły) i przyciąć odrobinę łodyżki roślin.

