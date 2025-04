fot. Fotolia

Jak dużo herbaty wypijają Polacy?

Herbata jest obecna w Polsce od ponad trzech stuleci i początkowo była wykorzystywana tylko jako środek leczniczy, zapobiegający przeziębieniu czy nudnościom. Jej walory smakowe zostały docenione dopiero w XIX wieku dzięki Rosjanom, którzy zaszczepili w Polakach zwyczaj parzenia herbaty w samowarze. Przygotowywana w ten sposób, z dodatkiem cukru, kusiła swym intensywnym aromatem i smakiem.

Dużo później, w czasach PRL-u, ze względu na dużą dostępność, herbata królowała na polskich stołach, w przeciwieństwie do kawy, która była dobrem luksusowym. Obecnie, jak wynika z badań przeprowadzonych przez markę BRITA, aż 94% z nas deklaruje spożywanie herbaty każdego dnia, co czyni ją jednym z najbardziej popularnych napojów, zaraz obok kawy.

Herbata idealna – czyli jaka?

Współcześnie półki sklepowe kuszą bogatym asortymentem herbat – przeróżnymi odmianami, w wersji klasycznej bądź z dodatkami. Chcąc w pełni delektować się ich smakiem, warto wiedzieć, jak należy przyrządzać napary herbaciane, by nie straciły swoich cennych właściwości.

Według Joanny Bożek, ekspertki marki BRITA elementy, o które powinniśmy zadbać sporządzając napar to:

odpowiednio wybrany susz,

naczynia,

woda.

Wielkość liści uzależniajmy od tego, jaką intensywność naparu chcemy uzyskać. Im drobniejszy susz zastosujemy do przyrządzenia napoju, tym mocniejszą esencję uzyskamy.

Wybierając herbatę z dodatkami, sprawdźmy czy rzeczywiście znajdują się one w jej składzie. Bywa, że są to jedynie sztuczne aromaty.

Pamiętajmy o wyborze naczynia o odpowiedniej objętości, aby liście mogły się rozwinąć. Jeżeli parzymy herbatę tylko dla siebie, użyjmy naczynia o maksymalnej pojemności 300 ml, dla dwóch osób optymalne będzie między 500 a 600 ml. Przy zaparzaniu herbaty warto użyć dwóch naczyń – jednego do parzenia, a drugiego do przelania gotowego naparu.

Zwracajmy uwagę na wodę, którą wybieramy do parzenia herbaty, ponieważ jest ona bardzo ważnym składnikiem naparu herbacianego. Twarda woda jest nieodpowiednia, ponieważ napój przygotowany na jej bazie będzie mętny, a na jego powierzchni powstanie nieapetyczny osad. Najlepiej jest używać świeżej wody o obniżonym poziomie twardości.

