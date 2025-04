Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że 1 września uczniowie wrócą do szkół i nauki stacjonarnej mimo utrzymującej się trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało tylko kilka chwil, a w sieci aż wrze od dyskusji rodziców, którzy odnoszą się do rządowych decyzji.

Rodzice komentują powrót dzieci do szkół 1 września

Wśród nich wyraźnie wykształciły się dwa obozy. Połowa rodziców jest zdania, że to już najwyższy czas, by dzieci wróciły do szkół i normalnego trybu życia. Druga połowa jest zdania, że powrót nauki stacjonarnej to prosta droga do epidemiologicznej katastrofy, a koronawirus będzie się przez to rozprzestrzeniał znacznie szybciej.

Przedstawiciele pierwszej grupy przekonują, że dzieci potrzebują obecności rówieśników i normalnego funkcjonowania, a zamykanie ich w domu tylko hamuje ich rozwój społeczny i negatywnie wpływa na ich dorastanie.

Uważam, że zdrowiej dla dzieci jak wrócą do szkół. Nasze wracają i cieszę się bardzo, wolę jak chodzą i mają ten dzień bardziej zorganizowany, spotykają rówieśników czy przebywają trochę poza domem.... zobaczymy, co będzie, ale jestem za - czytamy w wypowiedzi jednej z mam na popularnym forum internetowym

Opinię kobiety popiera wielu rodziców, którzy przypominają także, że w trakcie nauki zdalnej, ktoś musi się dziećmi zajmować, tym samym rezygnując z pracy i własnych obowiązków.

Prędzej czy później dzieci muszą wrócić do szkół. Ja mam zamiar od 1 września posłać córkę do przedszkola. Szczerze to nie mam wyboru. Musimy z mężem pracować. Co będzie dalej, czas pokaże - pisze internautka

Po drugiej stroni barykady są rodzice, który są szczerze przerażeni tym, że powrót dzieci do szkół może oznaczać niebezpieczeństwo dla nich, ale też dla wszystkich domowników.

- Przecież to jest jakaś skrajna głupota. Dzieci zwykłe przeziębienie roznoszą z prędkością światła, a co dopiero koronawirusa, który jest dużo bardziej zakaźny? Zaraz będziemy mieć scenariusz rodem z Brazylii i Włoch - Mieszkamy z dziadkami i jestem przerażona, i prawie pewna, że moje dzieci prędzej czy później przyniosą Covid-19 do domu. I na co były te miesiące ostrożności, skoro teraz to wszystko legnie w gruzach - piszą rodzice

Zalecenia MEN w kwestii powrotu dzieci do szkół

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej 28 sierpnia wyjaśnił, że rząd przygotował szereg obostrzeń, które mają zapewnić uczniom i pracownikom szkół bezpieczeństwo.

Przygotowaliśmy wytyczne dotyczące sposobu przygotowania placówek do pracy od 1 września, spoty, komunikaty. Odpowiadamy na bieżąco na pytania na stronie i komunikujemy się w mediach społecznościowych – podkreślił minister edukacji

fot. Materiały prasowe gov.pl

Minister przypomniał, że do tej pory do szkół i placówek oświatowych trafiło już 3,5 mln litrów płynu dezynfekcyjnego, a do 1 września dostarczona będzie dodatkowo partia blisko 5 mln płynów i ponad 20 mln masek medycznych. Jednocześnie, aby wesprzeć dyrektorów przygotowano dla szkół ponad 75 tys. bezdotykowych termometrów, których dystrybucją zajmą się wojewodowie.

Pełną listę wytycznych dla szkół, uczniów i rodziców można przeczytać na oficjalnej stronie MEN, gov.pl/edukacja.

