Woda zabierała wszystko, co napotkała na swojej drodze. Strażacy mają pełne ręce roboty: IMGW w piątek wydał dla 6 powiatów w woj. podkarpackim komunikat III stopnia o ostrzeżeniach przed burzami, a także w sobotę rano. Podkarpacie potrzebuje wsparcia.

Powódź w Polsce - powalony most, podtopione domy, pływające auta

Powiaty: rzeszowski, łańcucki, przeworski, leżajski i niżański są w dramatycznej sytuacji. Jak przekazał m. bryg. Tomasz Dzień ze Straży pożarnej w Przeworsku, straty są trudne do oszacowania. Podkarpaccy strażacy odnotowali blisko 300 interwencji po strasznej ulewie. Ewakuowano co najmniej kilkadziesiąt osób, a większość z nich straciła dach nad głową lub nie ma dostępu do prądu.

Malutkie cieki wodne przeobraziły się w rwące rzeki, które swoim nurtem zabierały wszystko łącznie z samochodami i mostem w miejscowości Manasterz. (...) Sporo domów jest podtopionych, na pewno zerwany jest asfalt na jednym moście, część miejscowości nie ma prądu, bo są uszkodzenia na liniach energetycznych - dowiadujemy się z kilku relacji.

Na Instagramie i Twitterze nie brak zdjęć dokumentujących krajobraz Polski podtopionej. Taki widok nie towarzyszył nam od wielkiej powodzi w 1997 roku. W mediach społecznościowych pojawił się także filmik, który udokumentował działania strażaków walczących z nieubłaganym żywiołem. Jak poinformował w rozmowie z PAP Marek Jamrozik z Urzędu Gminy Jawornik Polski, podtopiony i zmyty z drogi został nawet wóz OSP - woda ściągnęła go do rowu.

OSP Jawornik Polski.

Miejscami sytuacja w regionie jest dramatyczna. pic.twitter.com/4qO1FS8yST

— Obserwator Burz Podkarpacie (@OPodkarpacie) June 26, 2020

Prognozy pogody nie są optymistyczne

Na Twitterze Mateusz Morawiecki poinformował, że „żywioł nie zwraca uwagi na nasze plany” i jedzie nieść pomoc i otuchę potrzebującym na Podkarpaciu na zlecenie prezydenta Dudy. Mieszkańcy na pewno liczą na finansowe wsparcie. Sytuacja może się pogorszyć, bo zapowiadane są opady deszczu w całym kraju, momentami silny wiatr i ulewy z gradem.

IMGW wydał w sobotę 27 czerwca ostrzeżenia II stopnia przed burzami z gradem dla województwa podkarpackiego od godz. 10.00 do północy. Możliwe są burze z opadami od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

Dramatyczna sytuacja na Podkarpaciu❗️ Dziś pomódlmy się za Podkarpacie.

Za udzielających pomocy poszkodowanym. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻#Powódź #Podkarpacie https://t.co/Clesm1vjva

— Dwa Światy (@dwa_swiaty) June 27, 2020

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami z gradem dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami od 15 mm do 30 mm, którym również towarzyszyć może wiatr w porywach sięgający nawet do 90 km/h. Miejscami także można spodziewać się gradu.

