Co jest ważne? Miłość, rodzina, praca? A może pasje i wolny czas, którego ciągle mało? Jak sobie poradzić z coraz większą ilością zadań, oczekiwań, nie tracąc przy tym ważnych relacji? Jak nie dać się wykorzystać innym, nie być naiwnym, ale pozostać dobrym? Jak rozpoznać kryzys zanim zniszczy nasze życie? I jak wyjść z kryzysu? Kiedy jest czas na rewolucję i jak ją przeprowadzić? Jak kochać i akceptować siebie i lubić swoje życie, mimo że często czegoś nam brakuje?

Często odpowiedzi na te pytania znajdujemy, gdy jest już za późno. Do zmian dojrzewamy latami. A ważnych ludzi, którzy mogą być drogowskazami nie spotykamy nigdy…

Dlatego warto szukać mądrych ludzi, warto słuchać mądrych ludzi i warto pytać!

Katarzyna Miller, Miłosz Brzeziński, Olga Kozierowska i inne gorące nazwiska w jednym miejscu. 8 godzin pełnych inspirujących spotkań, pozytywnej energii, wiedzy przekazywanej przez najlepszych. PowerDay powstał z myślą o kobietach, które chcą w końcu poczuć się pewnie (w biznesie i w życiu osobistym!) PowerDay - dzień, na który zasługuje każda z nas!

Wykłady i warsztaty - 16 czerwca 2018 roku w Warszawie w Muzeum Polin.

PowerDay - dlaczego warto tam być? Oto 5 powodów:

1. Katarzyna Miller

Znana, lubiana i chętnie czytana psycholożka, poetka i psychoterapeutka z ponad trzydziestoletnią praktyką terapeutyczną w zakresie terapii indywidualnej, małżeńskiej i grupowej. Wykładowczyni na podyplomowych Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na licznych warsztatach rozwojowych dla kobiet. Autorka książek tomików wierszy. Charyzmatyczna psycholożka w wykładzie na temat, który jest ważny dla każdej z nas - jak być kochaną? Opowie o wyzwaniach we współczesnych związkach, stereotypach, które nadal wyznajemy i o tym, jak mimo różnic, zbudować udany i trwały związek. Duża dawka humoru i wiedzy gwarantowana.

2. Miłosz Brzeziński

Któż go nie zna! Autor, konsultant w zakresie efektywności osobistej i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, inspirator współpracujący z organizacjami na całym świecie. Mentor AIP Business Link, członek Rady Ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki, m. in. w programach Executive DBA i Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in: "Pracować i nie zwariować", "Biznes czyli sztuka budowania relacji", "Życiologia", "Jak pies z Kotem”, "Głaskologia" oraz "Wy Wszyscy Moi Ja".

Jego wykład „Już nigdy więcej nie dam się tak…” warto zobaczyć! Dowiedzieć się, co powoduje, że stajemy się naiwni i jak takim nie być? Jak zaprząc do działania własną naiwność? Jak budować zaufanie? A zupełnie przy okazji o tym, że skoro na zaufaniu buduje się najlepiej, to jak je budować i odzyskiwać. Bo wygrywają nie najlepsze pomysły, ale te, do których uda się kogoś przekonać!

3. Olga Kozierowska

Bizneswoman, dziennikarka, trener biznesu i ekspertka od życiowych zmian. Sama ma ich za sobą wiele. Z muzyka stała się ekonomistką – uzyskała tytuł Master of Arts in International Business Administration, studiując na uczelniach w Anglii i Holandii. Zrobiła karierę w korporacjach w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Stworzyła Sukces Pisany Szminką – pierwszą w Polsce organizację oraz portal internetowy, które kompleksowo wspierają przedsiębiorczość kobiet. Prowadzi autorskie audycje „Sukces pisany szminką" i „Stand Up Start Up” na antenie Radio Chilli ZET. Wcześniej związana z TVN24 i TVP2, gdzie prowadziła autorskie programy dedykowane kobietom. W jej rady, sposoby na zmianę, budowanie poczucia własnej wartości i sięganie po złoto uwierzyło tysiące Polek, które uczestniczyły w jej wystąpieniach, słuchały programów radiowych i telewizyjnych oraz realizowały programy szkoleniowe. Autorka bestsellera „Mój przyjaciel kryzys” projektu „21 DNI Przebudzenie”. Laureatka wielu prestiżowych nagród: ,,Women of Consequence 2013”, „Pozytywistka Roku 2013” „Dziennikarz Roku 2011” za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Trafiła na listę „50 Kobiet Polskiego CSR 2013” oraz w 2014 roku do grona 25 liderów Polski na przyszłe 25 lat!

Podczas PowerDay zdradzi, jak wyjść z kryzysu i wyrwać się z błędnego koła.

4. Dagmara Skalska

Pisarka, blogerka, inspiratorka. W swoich książkach łączy myśl Wschodu z myślą Zachodu. Pisze o rozwoju na poziomie cielesnym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym. Zainteresowania: relacja mózg – umysł, zgłębianie świadomości, wpływ emocji na ludzkie życie, budowanie partnerskich związków, uwalnianie ukrytego potencjału każdego człowieka. Główna wartość: wolność. Motywacja: praca dla pożytku innych. Ścieżka rozwoju: buddyzm. Archetyp: wojowniczka. Założycielka Projektu Egoistka, wspierającego kobiety w budowaniu wewnętrznej mocy, miłości własnej i autentyczności. Przekona was, że egoizm to nie grzech.

5. Tatiana Mindewicz-Puacz

Trener, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC, autorka książek, praktyk biznesu i właściciel agencji PR – Task Force Consulting. Jako ekspert od komunikacji, kampanii społecznych i programów CSR wielokrotnie występuje w mediach (TVN24, TVN24 BIŚ, Program „Babilon”, TVP1, TVP Info, radio) komentując najistotniejsze bieżące wydarzenia społeczna – polityczne. Wywiady z jej udziałem pojawiają się w opiniotwórczej prasie (Wprost, Gazeta Wyborcza, Świat Problemów, dzienniki lokalne). Była prowadzącą programów „Pytanie na wakacje”, „Jazda Kulturalna” w TVP 2 oraz „Bojówki i papiloty” w TVN Style. Współpracowała przy nagraniach „Fabryki Gwiazd” w TV Polsat. Od 2016 roku jest mentorką w „Projekcie Lady” emitowanym przez stację TVN. W październiku 2016 roku na rynku ukazał się jej audiobook pt. Buduj relacje – nie będziesz musiał sprzedawać. Pięć kroków do stworzenia wartościowej relacji biznesowej, a w lipcu 2017 roku nakładem wydawnictwa Agora książka „Luz i tak nie będę idealna”.

Podczas spotkania z nią, dowiecie się, jak odpuścić, zaakceptować siebie i dać sobie prawo do LUZU, który… daje siłę.

PowerDay to także inne niespodzianki - m.in. warsztaty przygotowane przez Olgę Kozierowską, Jarosława Gibasa, Małgorzatę Marczewską i Monikę Czaplicką - zapraszamy!

