Jeśli chcesz, by twoje życie było pełne szczęścia, musisz nauczyć się je dostrzegać. Wiele osób narzeka na to, jak wygląda ich codzienność. Nie wiedzą oni jednak, że to tylko i wyłącznie od nich zależy, czy będą zadowoleni z tego, co ich spotyka.

Dagmara Skalska podpowiada, jak zacząć zauważać pozytywne aspekty życia i jak nauczyć się doceniać to, co się ma. Jeśli jesteś spragniona dobrych nowin i uśmiechu, wysłuchaj koniecznie tego, co ma ci do przekazania.

Dagmara Skalska: autorka kalendarza „Rok pełen magii” i projektu Egoistka

Otwórz się na cuda w swoim życiu. Dziel się z innymi swym wewnętrznym nadmiarem. Dzięki temu wszystko, czego doświadczysz w tym roku, będzie twórcze i mądre. A wszystko co się wydarzy, będzie miało znaczenie. To będzie niezwykły rok. Zaplanuj go. Chwytaj dobrą energię, a każdy z 365 dni w tym roku będzie magiczny.

W osiąganiu sukcesu, szczęścia i wolności pomaga Dagmara Skalska. Pisarka, blogerka, inspiratorka. Dagmara Skalska kilka lat temu straciła męża. Na prowadzonym wcześniej z mężem blogu „Projekt Egoistka” pokazuje, że żałoba może mieć pozytywny wymiar. Zrobiła z tego swoistą terapię i pokazała innym jak wyjść z kryzysu i odzyskać szczęście i spokój.

Dagmara Skalska zaprasza na swój wykład „Egoizm to nie grzech”, który odbędzie się w ramach akcji PowerDay 16 czerwca 2018 w Muzeum Polin w Warszawie.

Dagmara Skalska - pisarka, blogerka, inspiratorka. W swoich książkach łączy myśl Wschodu z myślą Zachodu. Pisze o rozwoju na poziomie cielesnym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym. Zainteresowania: relacja mózg – umysł, zgłębianie świadomości, wpływ emocji na ludzkie życie, budowanie partnerskich związków, uwalnianie ukrytego potencjału każdego człowieka. Główna wartość: wolność. Motywacja: praca dla pożytku innych. Ścieżka rozwoju: buddyzm. Archetyp: wojowniczka. Założycielka Projektu Egoistka, wspierającego kobiety w budowaniu wewnętrznej mocy, miłości własnej i autentyczności. Prowadziła swój cykl „Trening pozytywnej egoistki” w „Pytaniu na śniadanie” w TVP, felietonistka Magazynu Samo Zdrowie, Magazynu Shape, Magazyna Yoga & Ayurweda, Ambasadorka Magazynu Miasto Kobiet. Dla Polki.pl nagrała cykl motywujących filmów dla kobiet. Autorka bloga www.dagmaraskalska.pl