Budowa jakiegokolwiek budynku zajmuje dość sporo czasu. By wszystko było odpowiednio zabezpieczone, sprawdzone przez odpowiednich ekspertów oraz wykończone, poświęcić trzeba długie tygodnie, miesiące, a często nawet lata.

GUS szacuje, że zwykły dom jednorodzinny buduje się około 27 miesięcy, a co dopiero, gdy w grę wchodzi budynek wielokondygnacyjny.

Okazuje się jednak, że tradycyjny blok można postawić w... 28 godzin. Oczywiście, jeśli jest się niezwykłą firmą budowlaną z Chin.

Budowa bloku mieszkalnego w 28 godzin

Firma Broad Group zaskoczyła cały świat i wybudowała 10-piętrowy budynek w dokładnie 28 godzin i 45 minut. Jak tego dokonali? Wykorzystali możliwości budownictwa modułowego, czyli „składania” budynku z gotowych elementów i łączenie ich w całość.

Budynek stanął w miejscowości Changsha, które jest ośrodkiem administracyjnym prowincji Hunan w Chinach. Firmy budowlane z tego dalekowschodniego kraju znane są z szybkości, ale i dokładności. Ich osiedla mieszkalne powstają w zastraszającym tempie.

Co ciekawe, firma Broad Group postanowiła uwiecznić swoją rekordową pracę i stworzyła filmik z budowy. Jest to 5-minutowy timelapse, dzięki któremu całą budowę możemy obejrzeć w zaledwie kilka chwil. Jest dostępny w serwisie YouTube. Obejrzało go już ponad 0,5 mln osób.

