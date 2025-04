Bajkę o Roszpunce zna chyba każde dziecko i dorosły. Księżniczka żyjąca w wysokiej wieży zrzucała z niej długi do ziemi warkocz, po którym wspinał się jej ukochany książę. Zdaniem internautów współczesna Roszpunka mieszka z kolei w Mołdawii. Czym zasłużyła sobie na ten przydomek? Długimi na 120 cm włosami.

Roszpunka z Mołdawii

30-letnia Xenia Lanenco z Mołdawii szczyci się tym, że nie obcinała włosów od 14 lat. Jej pasma mierzą ponad 120 cm i są znakiem charakterystycznym kobiety, której poczynania w mediach społecznościowych śledzi już ponad 50 tys. osób.

Xenia od 2007 roku nie obcina swoich włosów i robi wszystko, by były w jak najlepszej formie. Wiąże się to oczywiście ze specjalną pielęgnacją. „Roszpunka” stosuje zwłaszcza maski odżywcze. Xenia zdradziła też, że nigdy nie suszy swoich włosów i nie naraża ich na działanie bardzo wysokiej temperatury. Jej kosmyki wysychają same, dzięki czemu struktura włosa pozostaje nienaruszona, a pasma są lśniące i gładkie.

Tak długie włosy bywają jednak problematyczne, co też Xenia otwarcie przyznaje w mediach społecznościowych. Często zdarza się, że przytrzaśnie pasma drzwiami samochodu, cierpi na bóle głowy gdy kosmyki są związane przez długi czas.

Przyznaje też, że nigdy nie zamieniłaby swoich pięknych włosów na krótką fryzurkę. Uważa, że jej włosy są jej największą zaletą. Zgadzacie się?

Oprócz zachwycania internautów swoją fryzurą, 30-latka jest właścicielką własnej firmy logistycznej, w której działa wraz z przyjaciółmi.

