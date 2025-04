Zrywasz się z niechęcią na dźwięk budzika złorzecząc i potykając się o dywan? Trudno się później wyzwolić z tej złości. Właśnie te pierwsze chwile po przebudzeniu decydują o twoim nastroju na resztę dnia – drażnią cię domownicy, a w pracy nic się nie układa. Nagłe wybudzenie zakłóca naturalny rytm organizmu i wywołuje negatywne nastawienie do całego świata. Warto o tym pamiętać już wieczorem, kładąc się do łóżka. Jak rozpocząć dzień, by cieszyć się każdą jego chwilą?

1. Chodź spać o tej samej porze

Jeśli będziesz się kłaść regularnie (mniej więcej) np. między godz. 22.00 a 23.00 i wstawać też każdego ranka o tej samej godzinie, organizm uruchomi swój wewnętrzny zegar. Po pewnym czasie zauważysz, że budzisz się tuż przed alarmem budzika – nie wyrwie cię z głębokiego snu i nie popsuje nastroju.

2. Zapal światło lub odsłoń okno

W ciemnościach mózg produkuje melatoninę, która powoduje senność. Kiedy światło dotrze do nerwu wzrokowego i przekaże go dalej, organizm szybciej budzi się do życia.

3. Słuchaj muzyki

Rytmiczne wesołe piosenki nastroją cię dobrze na cały dzień. Może to być płyta, którą lubisz lub po prostu radio – możesz je ustawiać tak, by włączało się rano o wybranej porze zamiast budzika. Radio dostarczy ci dodatkowych bodźców do przebudzenia – podświadomie zaczniesz wyłapywać wśród przebojów prognozę pogody czy wiadomości.

4. Pogimnastykuj się

Zanim się zerwiesz z łóżka na równe nogi poświęć chwilę na przeciąganie się i głębsze oddechy. Pobudzisz krążenie i rozluźnisz mięśnie. Później możesz jeszcze zrobić parę skłonów i przysiadów – to zawsze dobrze działa na rozbudzenie.

5. Skorzystaj z pobudzającej aromaterapii

Orzeźwiający zapach rozbudzi zmysły i doda energii. Jaki – naukowcy już dawno odkryli, że najbardziej energetyzującym jest zapach cytrusów. Więc weź szybki prysznic z cytrynowym albo pomarańczowym żelem, a do śniadania wypij szklaneczkę świeżego soku z pomarańczy.

Ewa Adamiak

