Joga w łóżku, czyli ćwiczenia na dobry początek każdego dnia

Joga w łóżku to zestaw prostych ćwiczeń na dzień dobry. Pozwala rozruszać ciało i dobudzić umysł, co sprawia, że wstaje się z większą łatwością. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie ćwiczenia w łóżku powinno się wykonywać, gdyż materac jest zbyt miękkim podłożem do wielu z nich. Dlatego ćwiczenia na poranny rozruch bez wstawiania z łóżka warto odpowiednio dobrać, żeby nie zrobić sobie krzywdy.