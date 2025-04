Polski przemysł obuwniczy mimo, że swoje początki ma w IX wieku, nigdy nie należał do europejskiej czołówki. Przemysłem rządzi południe. Włochy, Portugalia, Hiszpania... Na hasło - Polska! Nie przyjdą chyba nikomu na myśl buty. Po prostu nie są one naszą silną stroną. A może jednak?

Reklama

Te buty będą hitem jesieni i zimy 2016/2017

Polskie buty mają się dobrze

W końcu nie jest tak z nami źle. Wiele osób pewnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że marki, które znamy od lat - są polskie: Ryłko, Gino Rossi, Wittchen, Badura, Kazar, Wojas, CCC, Prima Moda - to tylko niektóre obuwnicze giganty. Ale to nie wszystko. W Polsce od kilku lat tworzy się alternatywny rynek obuwniczy. A nim rządzą kobiety!

Za sukcesem marki loft37 stoją z pewnością kobiety :-) Nie chodzi tylko o założycielki, ale całą strukturę, która jest bardzo rozbudowana (pracuje ponad 30 osób) i która w 90% składa się z kobiet.

- komentuje Joanna Trepka z Loft37

Paulina Ada Kalińska i Joanna Trepka | Loft37 - fot. mat. prasowe

Zaczynając od wyżej wspomnianego Loft37 i ich spersonalizowanych hitów, przez wyjątkowe MAKO, designerskie Nunc Design, po jakże zdolną Agę Prus. Jak widać miłość kobiet do butów nie zna granic. To właśnie kobiety stojące za tymi brandami utwierdzają nas w przekonaniu, ze Polka potrafi.

Obuwiem zajęłam się w szkole Studio Bercot w Paryżu. Wzięłam udział w dwóch konkursach na akcesoria i oba wygrałam - w tym jeden ogólnoeuropejski. Stąd moi profesorowie bez pytania mnie nawet o zdanie kazali się specjalizować w obuwiu. Czasem myślę, że to za karę, bo jednak obuwie jak najtrudniejszą dziedziną mody.

- komentuje Dominika Nowak, Nunc

Dominika Nowak | NUNC Design

- fot. mat.prasowe



Jak się okazuje nie wszystkie produkty tworzone są w Polsce, ale tylko dlatego, że rodzimy przemysł jest wciąż jeszcze zamknięty na nowości. W rozmowie z dziewczynami z MAKO, dowiedziałam się, że niestety rodzime fabryki piszą się jedynie na masowe produkcje. Krótkie kolekcje wychodzą zbyt drogo, dlatego projektantki przeniosły produkcję za granicę.

Długo szukałyśmy manufaktury, która podejmie się produkcji naszych projektów. Niestety nie udało się w Polsce, dlatego postanowiłyśmy poszukać w kolebce najpiękniejszych form obuwniczych - we Włoszech:) I tam się udało! Znalazłyśmy dostawców, którzy świetnie czują naszą estetykę i potrafią idealnie połączyć solidną konstrukcję z perfekcyjną linią. Bo buty doskonałe to subtelność i niuanse, które często ciężko wyrazić słowami.

- komentuje Ania Sękowska z MAKO

Ania Sękowska i Ola Greber | MAKO - fot. mat.prasowe

Reklama

Jedno jest pewne, polski rynek obuwniczy ma się doskonale. A kobiety, które dokładają swoją cegiełkę do tego sukcesu są godnym wzorem do naśladowania. Patriotyzm w takim wydaniu jest jak najbardziej słuszny. Dlatego namawiamy do zakupów u dziewczyn ;)