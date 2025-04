Kolejny sezon, kolejne trendy. I jak to bywa zazwyczaj, wiele tendencji z poprzednich lat pozostaje z nami. Dlatego nawet najbardziej wprawione fashionistki będą mogły zaoszczędzić na zimowych butach. Pozostają z nami np. ciężkie buty - glany czy chociażby ultrawysokie kozaki do uda. A co z nowości znalazło się na liście? Zobacz najgorętsze trendy.

Obstawiam, że jesienią wygoda wygra i hitem sezonu będą wszelkie modele na średniej wysokości słupku - skoro latem przypomnieliśmy sobie, jak wiele zalet mają takie obcasy, szybko z nich nie zrezygnujemy ;) - specjalnie dla nas Iwona Kwiecień, z-ca red. nacz. Party i Flesz

1. Metalicznie

Oby zwracały na siebie uwagę! Nieważne, czy jest to metaliczna farba na skórze czy brokat i cekiny, buty mają się świecić! Już minęły czasy, gdy buty w tym stylu przeznaczone były tylko dla kobiet lubiących ekstrawagancję - teraz możemy szaleć z wizerunkiem jak nigdy dotąd. Nawet w oficjalnym zestawie do pracy jest miejsce na szczyptę odmienności. W ten sposób możecie podkreślić swoją osobowość.

|Juan Delpozo, Laura Biagiotti - fot. FREE|

2. Aksamitnie

Jesienią i zimą to właśnie aksamit będzie największym hitem. Welurowe i podobne jemu ubrania zrobiły furorę już jakiś czas temu, jednak na buty przyszła pora w tym sezonie. Kiedyś materiał wykorzystywany do kreowania wytwornych strojów przez lata był zapomniany. Teraz nosimy go zarówno na co dzień, jak i na wieczór.

|Mariella Burani, Heider Ackermann - fot. FREE|

3. Lata 70.

Mimo, że to lata 90. są ostatnio ulubioną dekadą projektantów z całego świata to jeśli chodzi o obuwie prym wiedzie styl lat 70. Szerokie obcasy, zaokrąglone noski, platformy i botki do połowy łydki to tylko niektóre z tendencji.

Absolutnym hitem tej jesieni będą mokasyny na grubym obcasie-klocku w stylu lat 70’ w odcieniach musztardy, czerwonego wina, czy połyskujące niczym oksydowane srebro. - specjalnie dla nas Piotr Sałata, stylista

Jest to bardzo charakterystyczny trend, który nie wszystkim przypadnie do gustu. Jednak jeśli nasi rodzice nosili się w tym stylu to może i my możemy spróbować nosić półbuty damskie firmowe?

|Chloe, Balenciaga - fot. FREE|

4. Totalna ekstrawagancja

Wcześniej wspomniałyśmy, że XXI wiek niemal wymaga od nas modowej odwagi. Mimo tendencji takich jak minimalizm czy normalizm wciąż "więcej znaczy lepiej". Dlatego dla tych, które kochają modę na bogato proponujemy coś wyjątkowego. Perły, frędzle, pióra i kamienie szlachetne.

Wiemy, że trudno będzie przełożyć te tendencje na modę użytkową, niemniej na pewno wiele sieciówek pokusi się i podejmie wyzwanie. Skusicie się?

|Coach, Christopher Kane - fot. FREE|

5. Ultrawysoko

Kolejny hit sprzed kilku lat, który wciąż mocno się trzyma. Muszkieterki ewoluowały i teraz nosimy ultrawysokie kozaki do połowy uda, a nawet i wyższe. Gwiazdy stylizują je nawet zamiast spodni. My nie nalegamy na tego typu ekshibicjonizm, ale każdy może robić co mu się żywnie podoba, w końcu żyjemy w wolnym kraju.

|Balmain i Etienne Aigner - fot. FREE|

6. Zwierzęce tendencje

Panterka, cętki i wszelkie printy inspirowane dzikim królestwem mają niezachwianą pozycję i wciąż są na szczycie piramidy trendowej. Do niedawna kojarzone z tandetą, dziś to najbardziej stylowy wzór.

Nowością jesieni i zimy jest kolorowa zebra, którą pokazał na swoim wybiegu dom mody Kenzo. Jesteśmy jednak przekonane, że ten motyw już za chwilę pojawi się w bardziej przystępnych cenowo sklepach.

|Michael Kors, J Crew - fot. FREE|

7. W szpic

Wbrew modzie na lata 70., modele z zaostrzonymi noskami są tak samo modne. A musimy przyznać, że mimo iż są mniej komfortowe i zdrowe w noszeniu, to na pewno są bardziej kobiece i sexy.

Dlatego tym, którym nie grożą haluksy, polecamy je z całego serca. A tym, które chociażby genetycznie narażone są na tę deformację, polecamy bardziej wygodne kroje... :)

|Dior, Dennis Basso - fot. FREE|

8. W duchu szaleństwa

A na koniec coś dla odważnych. Kolejny hit wprost z największych pokazów światowych tygodni mody. Projektanci nie znają granic i stawiają na falbanki, frędzle, ozdobne obcasy i całą masę inkrustracji. Zbyt udziwnione? A może jednak nie.

Przecudowne i seksowne buty z falbankami, aksamit, cekiny, skóra węża, zdobione obcasy - generalnie strasznie duuuużo ozdób, pereł, piór marabuta, cekin dosłownie wszystko! - specjalnie dla nas Agnieszka Dębska, stylistka magazynu Flesz

Pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu buty color block w kolorze odblaskowym czy kozaki za kolano były niemal czymś niedopuszczalnym. Czy takie botki damskie ci się podobają?