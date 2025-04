Zdania co do noszenia maseczek są mocno podzielone - zwłaszcza u zwykłych ludzi, którzy nie mają wykształcenia medycznego. Niektórzy noszą je wszędzie, tak jak jest to nakazane przez rząd i denerwują się na tych, którzy nakaz próbują z każdej strony obejść. Inni zaś uważają, że noszenie maseczek nie ma sensu, jest niewygodne, a do tego prowadzi do zdrowotnych komplikacji.

Co więcej, nie ma też porozumienia co do rodzaju maseczek, które działają. Według zaleceń rządowych można nosić maseczki jednorazowe, wielorazowe, a nawet fragmenty garderoby - ważne, by usta i nos pozostawały zakryte. Zapytany o to przez „Głos Wielkopolski” pulmonolog z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, prof. Wojciech Dyszkiewicz, udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

Maseczki wielokrotnego użytku nie spełniają swojej roli

Według profesora Dyszkiewicza jedynie jednorazowe maseczki działają tak, jak powinny - i to zmieniane co godzinę, bo w przeciwnym razie robią się wilgotne, a na ich powierzchni zbierają się drobnoustroje. W przypadku maseczek z filtrem powietrza jest to kilka godzin. Po tym czasie należy je wyrzucić i wymienić na nową.

Co w takim razie z bawełnianymi maseczkami wielokrotnego użytku? Pulmonolog w rozmowie mówi, że są równie użyteczne jak maseczki jednorazowe, np. chirurgiczne. Można je nosić, ale należy je często wymieniać. W żadnym wypadku nie powinno się ich chować do kieszeni, a następnie zakładać według potrzeby.

Profesor Wojciech Dyszkiewicz podkreśla też, że w przypadku bawełnianych maseczek bardzo ważne jest, by pamiętać o ich regularnym praniu i prasowaniu, by pozbyć się drobnoustrojów.

Jednocześnie pulmonolog jasno dał do zrozumienia, że nie istnieją żadne powiązania między noszeniem maseczek a chorobami układu oddechowego. Nie ma żadnego naukowego potwierdzenia, jakoby powodowałoby to grzybicę płuc czy inne dolegliwości.

Źródło: plus.gloswielkopolski.pl

