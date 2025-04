Jeszcze nie uporaliśmy się z pierwszą falą koronawirusa, a już wiemy, że czeka nas druga fala zakażeń. Od drugiej połowy stycznia na całym świecie odnotowano do tej pory ponad 5 milionów chorych, z czego 330 tysięcy osób zmarło. Według najnowszych informacji podanych przez WHO następna fala pandemii może być jeszcze bardziej tragiczna w skutkach.

WHO: druga fala koronawirusa będzie jeszcze bardziej śmiertelna

Mówi się już o tym, że koronawirus mutuje, a w Chinach odnotowano nowe objawy zakażenia. Do tej pory patogen atakował głównie płuca, jednak teraz chińscy wirusolodzy odkryli u pacjentów także znaczne uszkodzenia serca, nerek i wątroby.

Zmienił się też okres inkubacji wirusa. Dotychczas przyjmowano, że ten wynosi od tygodnia do dwóch - po tym czasie pojawiały się zwykle pierwsze objawy. Teraz ten okres znacznie się wydłużył, przez co osoba niemająca objawów może nieświadomie zarażać w tym czasie innych.

WHO ostrzega też, że druga fala koronawirusa może nałożyć się także na czas, w którym od lat mierzymy się także z innymi chorobami sezonowymi - na przykład z grypą. Późną jesienią i zimą te dwie choroby mogą doprowadzić do jeszcze większej liczby zgonów niż w tej fali pandemii.

W wywiadzie dla The Telegraph szef europejskiego oddziału WHO, dr Hans Kluge podkreślał niejednokrotnie, że malejąca liczba nowych i aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem nie jest powodem do świętowania i zdejmowania obostrzeń, ale okazją do przygotowania się na drugą, pewną już drugą falę, która czeka nas za kilka miesięcy.

Dr Kluge jasno też powiedział, że momentem, w którym uporamy się z pandemią, będzie dopiero wynalezienie, produkcja i dystrybucja skutecznych szczepionek. To może potrwać nawet półtora roku - o ile wirus nie będzie mutował tak jak dzieje się to z wirusem grypy.

Źródło: wp.pl, o2.pl

