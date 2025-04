7 września rozpoczynają się letnie igrzyska paraolimpijskie w Rio. Zmagania naszych reprezentantów będziemy śledzić z zapartym tchem i gorąco im kibicować - wyniki naprawdę imponują, zwłaszcza że niepełnosprawni sportowcy pokonują też własne ograniczenia.

Polacy mają się czym pochwalić! Na poprzednich igrzyskach paraolimpijskich w Londynie zdobyli aż 36 medali, w tym 14 złotych, zajmując przy tym 9 miejsce w klasyfikacji medalowej.

Jednym z medalistów był wtedy Piotr Grudzień, który wywalczył złoty medal w tenisie stołowym (gra drużynowa). Triumfował też na wcześniejszych igrzyskach (Pekin 2008), kiedy zdobył indywidualnie srebro. Był wtedy prawdziwym objawieniem polskiej reprezentacji - miał zaledwie 17 lat, ale pomimo młodego wieku pokonał wielu doświadczonych zawodników z całego świata. Teraz Piotrek ma 25 lat i właśnie przygotowuje się do kolejnych paraolimpijskich zmagań.

Wprawdzie igrzyska odbywają się co 4 lata, jednak przygotowania do nich trwają praktycznie cały czas.

Rok olimpijski jest bardzo ważny, już od początku roku wyjeżdżaliśmy na turnieje do Słowenii, Słowacji, Chin, aby sprawdzać się z najlepszymi oraz zbierać punkty do rozstawienia do rankingu na igrzyska. Każdy z nas ma pewien tok przygotowań. Ja na co dzień mieszkam w Zielonej Górze i tutaj trenuję. Trenujemy codziennie przez cały rok, gdyż w tenisie bardzo ważna jest systematyczność i to, aby nie robić dłuższych przerw w treningach. Przed głównymi imprezami typu igrzyska paraolimpijskie, mistrzostwa świata czy Europy przygotowujemy się także na zgrupowaniach, najczęściej w Wiśle, Cetniewie oraz Krakowie - mówi Piotr Grudzień.

Przygotowania do igrzysk paraolimpijskich to jedno, a jak wygląda życie codzienne niepełnosprawnych sportowców?