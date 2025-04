To miało być pierwsze w historii zdobycie K2 zimą. Podjęto jednak decyzję, by misję odłożyć w czasie. Teraz jest zbyt niebezpiecznie.

Polacy odwołali wyprawę na K2. Powodem miało być m.in. złe warunki pogodowe, brak możliwości zaaklimatyzowania oraz zagrożenie lawinowe. Kierownik wyprawy, Krzysztof Wielicki, oświadczył: „W oparciu o głęboką analizę sytuacji w porozumieniu z zespołem zdecydowałem dziś o zakończeniu akcji górskiej na K2”.

Misja, która trwała siedem tygodni, miała na celu wejście po raz pierwszy na ośmiotysięcznik zimą. K2 uważane jest za jedną z najgroźniejszych gór. Do tej pory próbowało ją zdobyć ponad 300 osób, a zginęło na niej ponad 80.

W oparciu o głęboką analizę sytuacji w porozumieniu z zespołem zdecydowałem dziś o zakończeniu akcji górskiej na K2. Wpływ na decyzję o zakończeniu akcji miały następujące czynniki: 1. Wynik rekonesansu zespołu Adam Bielecki i Janusz Gołąb w dniu dzisiejszym. Okazało się, że na drodze do C1 wszystkie liny są zasypane, namiot w bazie wysuniętej jest uszkodzony, istnieje również duże prawdopodobieństwo zniszczenia obozów C1,C2 oraz C3. 2. Prognoza pogody, która potwierdza tylko 1 krótkie okno pogodowe ok 11.03.2018 3. Brak możliwości zaaklimatyzowania min. 1-go zespołu na wys. 7200m, który by zdążył po powrocie do bazy na podjęcie próby ataku szczytowego w dniu 11.03 4. Zagrożenie lawinowe w górnych partiach drogi. W ostatnich 8 dniach zanotowaliśmy łącznie ponad 80cm opadów śniegu. 5. Ostrzeżenie z Portalu Ventusky o dużych opadach na wys.7600m 6. Złe prognozy na okres po 11.03.2018 Priorytetem wyprawy jest bezpieczeństwo uczestników

– czytamy o oświadczeniu Wielickiego.