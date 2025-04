Firma PLNY Lala oferuje swoim pracownicom urlop menstruacyjny. Elisa Minetti, prezeska marki postanowiła, że każda z kobiet w jej zespole ma prawo odpocząć, kiedy miesiączka wyjątkowo mocno odbije się na jej samopoczuciu. Decyzją podzieliła się na swoim koncie na Instagramie, dodając oficjalne oświadczenie.

Być kobietą, być kobietą to ja lubię nawet, to jest fajna rzecz, ale w 'te' dni to ja dziękuję, przepraszam, ja się, cholera, wyprowadzam. Nawet te wszystkie nazwy... Okres, menstruacja - już lepiej by było monstruacja, a ciota czy ciotka.... Przyzwoitej nazwy brak. Jak przeanalizowałam sobie ile razy w rozmowach z dziewczynami słyszę: 'I jeszcze okresu dostałam' to wyszło, że to sprawa wyjątkowo dla nas wszystkich istotna. Dlatego chcąc poprawić chociaż trochę humor dziewczynom, które na co dzień pracują w teamie @plnylala, czyli większości naszego zespołu, proponuję (i wprowadzam od dzisiaj!) jeden dzień okresu, ten najgorszy, dniem wolnym od pracy. Płatnym of course. I mam nadzieję, że więcej firm przyłączy się do mnie

- Elisa Minetti