Jaki jest ten nowy podkład marki X? Czy zmienić płyn do mycia naczyń na nowość Y? Skąd wiedzieć, czy ekspres do kawy firmy Z jest naprawdę dobry? Odpowiedzi na te (i wieeele) innych pytań znajdziecie właśnie na #PolkiRekomendują!

Reklama

Możesz tu za darmo dostać nowści rynkowe do testowania



Nie tylko kosmetyki. Również rzeczy do domu (od tabletek do zmywarki po ekspresy do kawy), jedzenie, sprzęty AGD, buty (niebawem planujemy np. biegowe). Wszystko to, co kupujesz. Dla siebie. Dla rodziny. Dla domu.

Wiem, że pewnie masz swoje ulubione marki. Ale przecież tyle jest nowości na rynku! My chcemy je sprawdzić (najlepiej z wami - szczegóły za chwilę), przetestować i napisać, co i dlaczego rekomendujemy.

Możesz znaleźć opinie o interesujacych cię produktach i sprawdzić, co warto kupić



Dla mnie opinia innych kobiet jest najbardziej wartościowa. Używam podkładu, który poleciła mi Gosia; zmieniłam kawę na tę, którą zachwalała moja koleżanka Zosia.

Dlatego #PolkiRekomendują to świetny projekt nie tylko dla osób lubiących testowanie. Również dla tych, które szukają prawdziwych opinii osób, które dany produkt przetestowały na własnej skórze.

Kto i jak będzie testował?

Wy i my. Użytkowniczki, czytelniczki Polki.pl oraz redaktorki. Dostaniecie, oczywiście za darmo, produkty do testowania. Do tego wszelkie instrukcje: np. jak długo macie testować, czy robić zdjęcia z testowania, w jakiej formie macie nam odesłać swoje oceny i rekomendacje.

Będziemy dbały o to, by produktyły dopasowane do testujących. Krem na trądzik młodzieńczy trafi do młodszych dziewczyn, kosmetyki do cery 40+ w ręce... moje lub osób w odpowiednim wieku.

Będziemy szczere i bezkompromisowe. Planujemy robić nawet testy wideo.

#PolkiRekomendują znajdziecie na naszym portalu, ale też na Facebooku i Instragramie. Będzie głośno i ciekawie, to wam mogę obiecać!

Jak to będzie działać?

Najpierw polub fanpejdż Polki.pl na Facebooku.

Potem zapisz się do facebookowej grupy #PolkiRekomendują. Tam właśnie będziemy informować o wszystkich najnowszych i aktualnych testowaniach. Tam znajdziesz instrukcje co zrobić, by zgłosić się do testowania.

Reklama

Bycie członkinią Klubu Polki Rekomendują to świetna zabawa. I szansa na poznanie, sprawdzenie najróżniejszych nowości rynkowych. Tutaj prezenty, rzeczy do testowania, będziecie dostawać od nas przez cały rok! Brzmi dobrze, prawda? Zapraszamy zatem do Klubu Polki Rekomnedują!