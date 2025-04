Zwykło się mówić, że nauka ma rodzaj męski. I choć nie wmawiamy sobie, że Kopernik była kobietą, to nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że to mężczyźni są bardziej... bardziej kreatywni, bardziej inteligentni, bardziej zasługujący na rozgłos. Przedstawiamy wam kobiety, które podbiły świat nauki i zrewolucjonizowały myślenie o naukowcu w spódnicy!

Co osiągnęły kobiety w świecie nauki?

Alice Ball opracowała preparat, który leczył trąd, Dorothy Crowfoot Hodgkin otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wyznaczenie struktury penicyliny, Helen Taussig to wręcz matka-założycielka kardiologii dziecięcej, a Virginia Apgar uratowała życie wielu noworodkom. Myślałaś, że leki antynowotworowe, antybiotyki czy odkrycia geologiczne to zasługa mężczyzn? Byłaś w błędzie.

Kobiety naukowczynie, o których musimy mówić

Szczęśliwie, coraz więcej mówimy o sukcesach kobiet na polu nauki - filmy o życiu Marii Skłodowskiej-Curie czy "Ukryte działania", to duży krok w światowej kinematografii, ale nie można spoczywać na laurach.

Chociażby wikipedyczną biografię Katherine G. Johnson, jednej z bohaterek filmu "Ukryte działania" o pracy kobiet w NASA, przeczytasz raptem w 15 językach (brak polskiej wersji). Czyżby jej dokonania były mniej istotne od osiągnięć Alana Sheparda, amerykańskiego astronauty, o którym możemy przeczytać w 51 językach?

Nauka jest kobietą!

Darwin pisząc swoje najsłynniejsze dzieło inspirował się prehistorycznymi odkryciami Mary Anning, amatorki paleontologii, a Émilie du Châtelet była nie tylko genialną XVIII-wieczną fizyczką, lecz także jako jedyna dokonała kompletnego francuskiego tłumaczenia arcydzieła Isaaca Newtona.

Patrząc na przeszkody, jakie stwarzało kobietom życie w patriarchalnych społeczeństwach zdominowanych przez mężczyzn, trzeba było być kobietą z niezwykłym zawzięciem, bezkompromisowością i pewnością siebie.

Te kobiety często poświęcały życie rodzinne, by oddać się pracy naukowej, choć nie była ona równoznaczna z karierą. Po co? By być spełnioną. By pod koniec życia podpisać się pod słowami Barbary McClintock: "Miałam pasjonujące i ogromnie satysfakcjonujące życie".

