Wakacje to nie tylko czas wyjazdów i podróży, ale niestety też i okres wzmożonych działach złodziei i włamywaczy. Mieszkania i domy stojące puste nawet tygodniami stanowią dla nich smakowity kąsek, a dla niczego nieświadomych właścicieli wymarzony urlop może stać się prawdziwym koszmarem.

Reklama

Chociaż wakacje oficjalnie rozpoczną się dopiero za tydzień, policja już od dłuższego czasu apeluje, by zachować szczególną ostrożność podczas letnich wypadów.

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem?

Ostatnie 1,5 roku wszystkim nam dało się mocno we znaki - dlatego w tym sezonie wielu Polaków planuje nieco dłuższe urlopy lub bardziej egzotyczne wyjazdy. Niestety w czasie ich nieobecności ich domy mogą stać się celem włamywaczy, którzy tylko czyhają na okazję.

Od dawna mówi się o specjalnym kodzie złodziei, którym posługują się miedzy sobą, tak by oznaczać interesujące ich mieszkania. Jeśli w ostatnim czasie zauważyłaś niepokojące symbole przy drzwiach swoich lub sąsiadów, lepiej od razu reaguj. Zanim wyjedziesz, warto jednak pamiętać o kilku rzeczach.

Nie chwal się zbytnio wyjazdem. Oczywiście, warto powiedzieć o swoich planach rodzinie, jednak obwieszczanie tego publicznie na Facebooku może przyciągnąć złodziei. Sprawdź drzwi i okna. To logiczne, że żadna droga do twojego domu nie może zostać otwarta. Sprawdź też, czy wszystkie z nich dobrze działają. Zabezpiecz kosztowności. Nigdy nie zabieraj ze sobą całej gotówki, ale nie zostawiaj jej też na pastwę włamywaczy. Zainwestuj w sejf lub znajdź bardzo dobrą skrytkę. Sprawdź, czy masz aktualne ubezpieczenie domu. Gdyby (odpukać!) jednak przydarzyło ci się włamanie, lepiej być na to przygotowanym. Pokryje straty i znacznie ułatwi ci powrót do normalności. Weź pod uwagę house sittera. Zaufana osoba opiekująca się domem podczas twojej nieobecności to niemal 100 proc. pewność, że nic złego nie spotka twojego domu. Nie tylko przypilnuje całego przybytku, ale i zajmie się roślinami lub zwierzętami domowymi, których nie będziesz mogła zabrać ze sobą.

Przed wyjazdem warto zadbać o każdy szczegół, by potem z czystą głową móc zaznać długo wyczekiwanego odpoczynku. Przygotuj rośliny na swoją nieobecność, a do zamrażarki włóż monetę, by wiedzieć, czy nie było w tym czasie przerw w dostawie prądu.

Reklama

Czytaj także:

Kościół zamieniony w sklep spożywczy. Co na to lokalni mieszkańcy?

Rodzice nie płacili czynszu, odziedziczyły go dzieci. Wyjaśnienia sprawy podjął się sam Rzecznik Praw Obywatelskich

Nie masz skrzynki na listy? Może ci grozić wysoka grzywna