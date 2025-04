Może przesadzamy i straszymy, ale tak zimno dawno nie było. A przynajmniej nie przez tak długi czas, jak obiecują prognozy pogody. Luty choć krótki, to udowodni, że może być intensywny. Szykujcie się na atak zimy: duży mróz, silny wiatr, solidne opady śniegu!

Prognoza pogody na luty

Początek lutego zwiastował nam typowo zimową aurę. Już od 8 lutego nad Polską pojawi się strefa frontu atmosferycznego, który przyniesie nam zachmurzenie, przyczyni się do opadów śniegu (momentami bardzo intensywnych, zwłaszcza na północnym wschodzie i wschodzie kraju). Temperatury? Cóż, śniegowce, czapki, puchowe kurtki i rękawiczki - to przepis na przetrwanie nadchodzących dni.

W środę w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -10 stopni we wschodniej, północnej i środkowej Polsce. Zachód i południe kraju może cieszyć się temperaturą rzędu -2 stopni Celsjusza. Ale to nie wszystko.

Śnieżny luty

Biały puch pojawi się niemal w każdym rejonie Polski. Od 2 do 5 centymetrów śniegu spadnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Mazurach, Podlasiu, na północny i wschodzie Mazowsza oraz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Skutecznie będzie wstrzymywał ruch, przyczyni się do paraliżu na drogach. Warto wziąć to pod uwagę, jeśli planujemy wyruszyć w dalszą trasę. Ale to jeszcze nie wszystko.

Przeszywający wiatr, zamiecie i zawieje

Niska temperatura będzie potęgowana silnymi porywami wiatru. Okresami będzie on osiągał prędkość 50 km/h. Na przedmieściach i poza granicami aglomeracji, będziemy mieli do czynienia z zamieciami oraz zawiejami śnieżnymi. Będzie nie tylko ślisko - taka pogoda utrudnia widoczność na drogach.

Ciepłe ubranie, solidne akcesoria i ostrożność - takie zalecenia wydają stacje meteorologiczne i alarmują, że choć te warunki pogodowe nie stanowią skrajnego zagrożenia, to należy rozważnie podchodzić do wyruszania w podróże i zachować ostrożność. Niskie temperatury poniżej zera stopni utrzymają się co najmniej do połowy lutego.

Co dalej? Zima w drugiej połowie lutego

Każdy ma już dość zimowej aury, zwłaszcza w mieście. Symoptycy zapowiadają, że w drugiej połowie lutego zanotujemy niewielkie ocieplenie, ale zima nie da tak łatwo za wygraną. W drugiej połowie lutego będzie więcej opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, nocami będą się one zamieniały w groźny lód. Warto też przygotować się na lokalne zamglenia i... czekać do wiosny.