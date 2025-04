Kiedy do Polski dotarła pandemia koronawirusa decyzja o zamknięciu szkół i placówek oświatowych była tylko kwestią czasu. Chcąc uchronić dzieci i ich rodziny przed szybkim rozprzestrzenianiem się choroby, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przeniesieniu uczniów na nauczanie online. Teraz pojawił się cień nadziei, że jeszcze w tym roku szkolnym dzieci wrócą do szkół. Czy to oznacza, że będą musiały nosić maseczki na lekcji i regularnie je dezynfekować?

Reklama

Kiedy dzieci wrócą do szkoły w 2020 roku?



Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował podczas konferencji prasowej, że wszystkie placówki oświatowe pozostają zamknięte do 24 maja. Zdaniem polityka istnieje duża szansa, że po tym czasie uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego i pojawią się w szkołach.

Jako że jest to miejsce publiczne, dzieci i młodzież musiałaby stosować się do pewnych zasad bezpieczeństwa. Zachowanie odstępu, regularna dezynfekcja rąk i noszenie maseczek ochronnych to kilka z nich. Właśnie ta ostatnia kwestia wzbudziła wątpliwości rodziców. Czy uczniowie będą musieli spędzać kilka godzin dziennie z maseczką zakrywającą twarz?

Czy dzieci w szkołach będą musiały nosić maseczki?



Jak podaje „Gazeta Polska Codziennie”, minister Piontkowski ustali zasady panujące w nowej szkolnej rzeczywistości we współpracy z resortem zdrowia. Jego zdaniem jednak noszenie maseczki powinno być obowiązkowe zwłaszcza w kilku przypadkach.

Uczniowie, idąc do szkoły na egzamin czy też wchodząc do szkoły i sali, w której będzie się odbywał egzamin lub lekcje, raczej powinni nosić maseczki zgodnie z zaleceniami. Być może jednak w samej sali, kiedy już usiądą w ławkach, kiedy będą między nimi dwa metry odległości, to wtedy chyba maseczki na twarzy nie będą już musieli mieć - powiedział Piontkowski

Kiedy odbędą się matury i egzaminy ośmioklasistów?



W czasie pandemii kontrowersje budziło również przeprowadzenie matur i egzaminów ośmioklasisty. Ostatecznie ustalono, że zostaną przesunięte i odbędą się 8 czerwca (matura) i 16 czerwca (egzamin ośmioklasisty). Zrezygnowano jednak z egzaminów ustnych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla uczniów i komisji egzaminacyjnych.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie:

Czy sprzedawca w sklepie może poprosić nas o zdjęcie maseczki?

Gdzie pojechać na wakacje 2020? Te kraje już się przygotowują do otwarcia turystyki

Kobieta zakażona koronawirusem wybrała się na zakupy. Jakiej kary może się spodziewać?

Zamiast się izolować, przyjmowała gości. Ta domówka będzie kosztowała ją 15 tys. zł

W Polsce powstaje pierwszy na świecie test podatności na koronawirusa. Może być gotowy już za tydzień